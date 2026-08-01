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Pakur News: सीएचसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर के सभागार में शुक्रवार को सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉ़ सुनील कुमार किस्कू की अध्यक्षता में हाई रिस्क प्रेगनेंसी

Pakur News: सीएचसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

Pakur News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर के सभागार में शुक्रवार को सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉ़ सुनील कुमार किस्कू की अध्यक्षता में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर शेष बचे 16 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के सीएचओ, एएनएम व बीटीटी का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पीरामल फाउंडेशन की ओर से किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर प्रशिक्षक पीरामल फाउंडेशन के दुर्गेश कुमार दुबे, सीएचसी की जीएनएम साहिल मुर्मू उपस्थित थी। दोनों प्रशिक्षकों ने 16 स्वास्थ्य उपकेंद्र के सीएचओ, एएनएम व बीटीटी को प्रेगनेंसी महिला में रक्त की कमी (एनीमिक) के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि एनीमिक प्रेगनेंसी महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर ससमय चिकित्सक से जांच करा कर उपचार कराना सुनिश्चित करना है।

साथ ही गर्भवती महिलाओं का ससमय स्वास्थ्य जांच एवं गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराने के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ़ सुनील कुमार किस्कू, बीएएम शैलेश कुमार, एसटीएस जगरनाथ कुमार भी उपस्थित थे।

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