Pakur News: सीएचसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
Pakur News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर के सभागार में शुक्रवार को सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉ़ सुनील कुमार किस्कू की अध्यक्षता में हाई रिस्क प्रेगनेंसी
Pakur News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर के सभागार में शुक्रवार को सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉ़ सुनील कुमार किस्कू की अध्यक्षता में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर शेष बचे 16 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के सीएचओ, एएनएम व बीटीटी का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पीरामल फाउंडेशन की ओर से किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर प्रशिक्षक पीरामल फाउंडेशन के दुर्गेश कुमार दुबे, सीएचसी की जीएनएम साहिल मुर्मू उपस्थित थी। दोनों प्रशिक्षकों ने 16 स्वास्थ्य उपकेंद्र के सीएचओ, एएनएम व बीटीटी को प्रेगनेंसी महिला में रक्त की कमी (एनीमिक) के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि एनीमिक प्रेगनेंसी महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर ससमय चिकित्सक से जांच करा कर उपचार कराना सुनिश्चित करना है।
साथ ही गर्भवती महिलाओं का ससमय स्वास्थ्य जांच एवं गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराने के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉ़ सुनील कुमार किस्कू, बीएएम शैलेश कुमार, एसटीएस जगरनाथ कुमार भी उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।