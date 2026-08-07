Pakur News: बीएलओ पर्यवेक्षक को मिला दावा आपत्ति का प्रशिक्षण

Pakur News: लिट्टीपाड़ा में 2026 अभियान के तहत बीएलओ एवं हितधारकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने दावा-आपत्ति प्रक्रिया और आगामी मतदान केंद्रों के कैंप की जानकारी दी। कार्यशाला में सभी बीएलओ, पर्यवेक्षक और निर्वाचन नोडल पदाधिकारी शामिल हुए।

Pakur News: लिट्टीपाड़ा, एक संवाददाता। विशेष गहन निरीक्षण 2026 अभियान के तहत शुक्रवार को प्रखंड के सभागार में सभी बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक का प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में दावा आपत्ति एवं सत्यापन से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यक्रम के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी लिट्टीपाड़ा संजय कुमार के द्वारा एसआईआर 2026 के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात किए जाने वाली कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताये की 08 अगस्त एवं 09 अगस्त 2026 को सभी मतदान केंद्रों में कैंप आयोजित किया जाएगा l उक्त कैंप मे फॉर्म-06 नाम चढ़ाने हेतु एवं फॉर्म 08 संशोधन, स्थानांतरण हेतु प्राप्त किया जाएगा l

जानकारी का वितरण प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सभी बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों को दावा-आपत्ति चरण के उद्देश्य के बारे मे जानकारी देते हुए गणना प्रपत्रों और पंजीकृत मतदाताओं के नामांकन के लिए जनसंपर्क गतिविधियां फॉर्म 06, 06 ए, 07 और 08 का वर्गीकरण के बारे में विस्तृत से जानकारी दिए।

विशेषज्ञ की उपस्थिति साथ ही नोटिशों की सुनवाई एवं निस्तारण के तहत अनमैप्ड मतदाता, मैप्ड मतदाता किन्तु कोई विसंगति है, मतदाताओं की श्रेणी जिन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे, प्रपत्र 06, 07 एवं 08 पर प्राप्त दावे आपत्ति अन्य नोटिस जिस पर सुनवाई की जा सकती है के बारे में बिंदुवार बारी-बारी से जानकारी दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी बीएलओ, सभी बीएलओ पर्यवेक्षक, निर्वाचन नोडल पदाधिकारी त्रिदीप शील, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कमल पहाड़िया, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा ) मानिक चंद्र दास, निर्वाचन ऑपरेटर बंटी गुप्ता एवं निर्वाचन सेल के कर्मी उपस्थित थे।