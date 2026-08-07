Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pakur News: बीएलओ पर्यवेक्षक को मिला दावा आपत्ति का प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
Follow us on Google News
share

Pakur News: लिट्टीपाड़ा में 2026 अभियान के तहत बीएलओ एवं हितधारकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने दावा-आपत्ति प्रक्रिया और आगामी मतदान केंद्रों के कैंप की जानकारी दी। कार्यशाला में सभी बीएलओ, पर्यवेक्षक और निर्वाचन नोडल पदाधिकारी शामिल हुए।

Pakur News: बीएलओ पर्यवेक्षक को मिला दावा आपत्ति का प्रशिक्षण

Pakur News: लिट्टीपाड़ा, एक संवाददाता। विशेष गहन निरीक्षण 2026 अभियान के तहत शुक्रवार को प्रखंड के सभागार में सभी बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक का प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में दावा आपत्ति एवं सत्यापन से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

ये भी पढ़ें:पूर्वी सिंहभूम में कुल 15.11 लाख मतदाता, मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 2183

प्रशिक्षण का उद्देश्य

कार्यक्रम के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी लिट्टीपाड़ा संजय कुमार के द्वारा एसआईआर 2026 के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात किए जाने वाली कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताये की 08 अगस्त एवं 09 अगस्त 2026 को सभी मतदान केंद्रों में कैंप आयोजित किया जाएगा l उक्त कैंप मे फॉर्म-06 नाम चढ़ाने हेतु एवं फॉर्म 08 संशोधन, स्थानांतरण हेतु प्राप्त किया जाएगा l

ये भी पढ़ें:15 अगस्त को सभी पंचायत भवनों में होगी ग्राम सभा

जानकारी का वितरण

प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सभी बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों को दावा-आपत्ति चरण के उद्देश्य के बारे मे जानकारी देते हुए गणना प्रपत्रों और पंजीकृत मतदाताओं के नामांकन के लिए जनसंपर्क गतिविधियां फॉर्म 06, 06 ए, 07 और 08 का वर्गीकरण के बारे में विस्तृत से जानकारी दिए।

विशेषज्ञ की उपस्थिति

साथ ही नोटिशों की सुनवाई एवं निस्तारण के तहत अनमैप्ड मतदाता, मैप्ड मतदाता किन्तु कोई विसंगति है, मतदाताओं की श्रेणी जिन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे, प्रपत्र 06, 07 एवं 08 पर प्राप्त दावे आपत्ति अन्य नोटिस जिस पर सुनवाई की जा सकती है के बारे में बिंदुवार बारी-बारी से जानकारी दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी बीएलओ, सभी बीएलओ पर्यवेक्षक, निर्वाचन नोडल पदाधिकारी त्रिदीप शील, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कमल पहाड़िया, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा ) मानिक चंद्र दास, निर्वाचन ऑपरेटर बंटी गुप्ता एवं निर्वाचन सेल के कर्मी उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

2026 अभियान का उद्देश्य क्या है?
2026 अभियान का उद्देश्य दावा आपत्ति एवं सत्यापन से संबंधित प्रशिक्षण और मतदान केंद्रों में कैंप आयोजित करना है।
ये भी पढ़ें:Dumka News: विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के द्वितीय चरण के सफल संचालन को लेकर हुई बैठक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Election

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।