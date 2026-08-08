Pakur News: तोड़ाई में बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत

Pakur News: हिरणपुर में शुक्रवार देर रात सड़क हादसे में 21 वर्षीय युवक अनूप कुमार मंडल की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे और कार्रवाई की मांग की। अनूप बाइक से लौटते समय एक अज्ञात वाहन की चपेट में आया था। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

तोड़ाई में बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत

Pakur News: हिरणपुर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र अंतर्गत हिरणपुर-पाकुड़ मुख्य मार्ग पर तोड़ाई स्थित निर्माणाधीन भाजपा कार्यालय के समीप शुक्रवार देर रात सड़क हादसे में 21 वर्षीय युवक अनूप कुमार मंडल, पिता मिलन मंडल की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे तथा जिम्मेदार वाहन के चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रात करीब 12 बजे सड़क जाम कर दिया। जाम शनिवार सुबह करीब सात बजे तक रहा। मिली जानकारी के अनुसार अनूप कुमार मंडल बाइक से सोनाजोड़ी स्थित अपने पिता की दुकान से तोड़ाई स्थित घर लौट रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार अनूप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही पेट्रोल पंप में काम करता था। उधर घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

तोड़ाई से देवपुर तक लगी वाहनों की कतार : मुख्य मार्ग जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। तोड़ाई से देवपुर ओर तोड़ाई से सोलागढ़िया तक सड़क पर छोटे-बड़े वाहन फंसे रहे। इससे यात्रियों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मुआवजे के आश्वासन पर हटाया जाम : जाम की सूचना पर सीओ मनोज कुमार और थाना प्रभारी विनय कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत कर परिजनों को समझाकर जाम हटाया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले गए। सीओ ने बताया कि अज्ञात वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सड़क दुर्घटना अनुग्रह अनुदान के तहत मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये की मुआवजा राशि दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया।

कोयले के खाली वाहनों पर रोक की मांग : ग्रामीणों ने पाकुड़-हिरणपुर-लिट्टीपाड़ा मार्ग पर कोयले के खाली हाइवा के परिचालन पर रोक लगाने की मांग की। बताया गया कि अमड़ापाड़ा कोल माइंस जाने के लिए कई हाइवा चालक इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। इससे सड़क पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ता है। पूर्व में भी हादसों के बाद प्रशासन ने इस मार्ग पर ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का आश्वासन दिया था। लेकिन कुछ समय बाद फिर आवाजाही शुरू हो जाती है। ऐसे में पुनः ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है।

तय समय से पहले नो-एंट्री खोलने का आरोप : ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तोड़ाई में भारी वाहनों के लिए लागू नो-एंट्री नियमानुसार रात 10 बजे के बाद खोली जानी थी। लेकिन चौकीदार ने कथित तौर पर निर्धारित समय से पहले ही नो-एंट्री खोल दी। इसके बाद भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। जिसके बाद हादसा हुआ। ग्रामीणों ने संबंधित चौकीदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर प्रशासन ने कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया है।