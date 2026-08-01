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Pakur News: झामुमो कार्यकर्ता के आकस्मिक निधन से परिजन शोकाकुल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: महेशपुर की जयपुर पंचायत के मुखिया रोजमेरी मुर्मू के पति आयनेश सोरेन, जो झामुमो कार्यकर्ता थे, का शनिवार को दुमका के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन पर पार्टी और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। आयनेश सोरेन को झामुमो के सक्रिय कार्यकर्ताओं में माना जाता था।

झामुमो कार्यकर्ता के आकस्मिक निधन से परिजन शोकाकुल
झामुमो कार्यकर्ता के आकस्मिक निधन से परिजन शोकाकुल

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। महेशपुर प्रखंड अंतर्गत जयपुर पंचायत के पत्थरघट्टा गांव निवासी सह जयपुर पंचायत की मुखिया रोजमेरी मुर्मू के पति सह झामुमो कार्यकर्ता आयनेश सोरेन 36 वर्ष का शनिवार को दुमका के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आकस्मिक निधन हो गया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। जिनका इलाज दुमका के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था।

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शोक व्यक्त

मुखिया पति सह झामुमो कार्यकर्ता आयनेश सोरेन के आकस्मिक निधन से परिवार व झामुमो कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। आयनेश सोरेन के आकस्मिक निधन की खबर सुनते ही शनिवार को झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल अदूद अन्य झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ पत्थरघट्टा गांव स्थित उनके आवास पर शव पहुंचने के बाद पहुंच कर शोक व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना ईश्वर से की। साथ ही शोकाकुल परिवार को सांत्वना भी दिया। उन्होंने परिवार के सदस्यों से कहा कि इस कठिन समय में पूरा झामुमो परिवार स्वर्गीय आयनेश सोरेन के परिवार के साथ खड़ा है।

राजनीतिक क्षति

झामुमो कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार आयनेश सोरेन झामुमो के कर्मठ एवं सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनके निधन से पार्टी में उत्पन्न हुई शून्यता को पूर्ण करना सहज नहीं है। यह पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस अवसर पर छात्र मोर्चा के जिला सचिव तौसिफ इकबाल, टाईगर शेख, मोहर्रम शेख, डार्फी शेख, रेहान शेख, इकबाल हुसैन, अमित माल, शांतो घोष सहित झामुमो के अन्य कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आयनेश सोरेन का किस पंचायत में निधन हुआ?
आयनेश सोरेन का निधन महेशपुर प्रखंड अंतर्गत जयपुर पंचायत के पत्थरघट्टा गांव में हुआ।
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