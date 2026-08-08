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Pakur News: मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज रफ्तार बनी सड़क सुरक्षा के लिए चुनौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: पाकुड़ जिले में यातायात दबाव के कारण सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी एक बड़ी चुनौती बन गई है। बिना हेलमेट चलाना, तेज रफ्तार और आवश्यक दस्तावेजों की कमी जैसी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Pakur News: मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज रफ्तार बनी सड़क सुरक्षा के लिए चुनौती

Pakur News: विकास भगत, पाकुड़। जिले में बढ़ते यातायात दबाव के बीच सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बिना हेलमेट वाहन चलाना, तेज रफ्तार, नाबालिगों के हाथों में वाहन, मॉडिफाइड साइलेंसर, अस्पष्ट नंबर प्लेट और जरूरी दस्तावेजों की कमी जैसी समस्याएं सड़कों पर अक्सर देखने को मिल रही हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक नियमों के पालन में लापरवाही से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत महसूस की जा रही है। शहर के गांधी चौक से हरिणडांगा बाजार होते हुए रेलवे फाटक तक का मार्ग इसका प्रमुख उदाहरण है। बाजार, दुकानों और पैदल यात्रियों की लगातार आवाजाही के कारण इस मार्ग पर वाहनों का दबाव अधिक रहता है। इसके बावजूद कई बार वाहन चालक तेज गति से गुजरते दिखाई देते हैं। व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही से ओवरटेक करना चालक के साथ-साथ पैदल यात्रियों और अन्य वाहन चालकों के लिए भी खतरा बढ़ाता है। हालांकि यह समस्या केवल इस मार्ग तक सीमित नहीं है。

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दस्तावेजों की अनदेखी भी चिंता

पाकुड़ जैसे अर्ध-शहरी और ग्रामीण बहुल जिले में दोपहिया वाहनों के साथ ऑटो, मैजिक, ट्रैक्टर और अन्य व्यावसायिक वाहनों की संख्या भी अधिक है। कई वाहन चालकों द्वारा बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, फिटनेस और अन्य जरूरी कागजात समय पर अपडेट नहीं कराने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। दस्तावेजों की अनदेखी से वाहन जांच व्यवस्था भी प्रभावित होती है। बिना बीमा चलने वाले वाहनों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी सख्ती की पहल की है। अदालत ने वाहन बीमा को ईंधन खरीद से जोड़ने की संभावनाओं पर पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने और तकनीकी माध्यमों से बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान व्यवस्था मजबूत करने का सुझाव दिया है। भविष्य में ऐसी व्यवस्था लागू होने पर वाहन मालिकों को अपने बीमा और अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर दुरुस्त रखने की जरूरत और बढ़ जाएगी।

मॉडिफाइड साइलेंसर से बढ़ रहा शोर

दोपहिया वाहनों में बिना हेलमेट चलने की समस्या के साथ मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल भी परेशानी का कारण बन रहा है। तेज आवाज करने वाले साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और बाजार तथा रिहायशी इलाकों में लोगों को परेशानी होती है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 के तहत वाहन के मूल स्वरूप में अनधिकृत बदलाव पर रोक का प्रावधान है। इसके बावजूद ऐसे बदलावों पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।

अस्पष्ट नंबर प्लेट से पहचान में परेशानी

वाहनों की पहचान में नंबर प्लेट की अहम भूमिका होती है। लेकिन कई बड़े वाहनों में धूल जमने, नंबर प्लेट अस्पष्ट होने या रखरखाव की कमी के मामले सामने आते हैं। कुछ ट्रैक्टरों में भी नंबर प्लेट को लेकर लापरवाही देखने को मिलती है। दुर्घटना या किसी अन्य घटना की स्थिति में अस्पष्ट नंबर प्लेट के कारण वाहन की पहचान में परेशानी हो सकती है।

जिला परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से समय-समय पर वाहन जांच अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन बढ़ते यातायात दबाव के बीच केवल अभियान और कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। नियमित निगरानी, दस्तावेजों की जांच, नियमों का सख्ती से पालन और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता ही सुरक्षित यातायात व्यवस्था की मजबूत नींव बन सकती है।

सामान्य प्रश्न

पाकुड़ में सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी से कौन सी समस्याएं सामने आ रही हैं?
बिना हेलमेट वाहन चलाना, तेज रफ्तार, नहीं देखा जा रहा है, नाबालिगों के हाथों में वाहन, मॉडिफाइड साइलेंसर, अस्पष्ट नंबर प्लेट और जरूरी दस्तावेजों की कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।
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