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Pakur News: वाटर वाशिंग सेंटर से जेट पंप की चोरी, थाना में शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: हिरणपुर के हाथकाठी स्थित एक वाटर वाशिंग सेंटर में चोरों ने जेट पंप चुरा लिया। पीड़ित मोनू आलम ने शिकायत दर्ज कराई है। गुरुवार सुबह दुकान पर पहुंचने पर पंप गायब मिला, जबकि पाइप और बिजली के तार कटे हुए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

वाटर वाशिंग सेंटर से जेट पंप की चोरी, थाना में शिकायत
वाटर वाशिंग सेंटर से जेट पंप की चोरी, थाना में शिकायत

Pakur News: हिरणपुर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के हाथकाठी स्थित एक वाटर वाशिंग सेंटर में अज्ञात चोरों ने जेट पंप चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना गुरुवार सुबह सामने आने के बाद पीड़ित मोनू आलम ने थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार सुंदरपुर निवासी मोनू आलम का अलिफ वाटर वाशिंग सेंटर हिरणपुर-पाकुड़ मुख्य सड़क पर हाथकाठी मौजा में स्थित है। गुरुवार सुबह करीब जब वह दुकान पर पहुंचे तो पानी नहीं आने पर मोटर चालू करने के लिए जेट पंप के स्थान पर गए। वहां पहुंचने पर जेट पंप गायब मिला। साथ ही पंप से जुड़े पाइप और बिजली के तार कटे हुए पाए गए।

घटना के बाद पीड़ित ने थाना में लिखित शिकायत देकर मामले की जांच कर चोरी का मामला दर्ज करने तथा दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।

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