Pakur News: संघर्ष व आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं सुहागिनी मुर्मू

Pakur News: इनसे सीखें संघर्ष व आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं सुहागिनी मुर्मू संघर्ष व आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं सुहागिनी मुर्मू संघर्ष व आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं

Pakur News: प्रखंड के सीतारामपुर गांव की रहने वाली सुहागिनी मुर्मू की कहानी आज संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी है। एक समय था जब वह रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर थीं, लेकिन आज वह अपने क्षेत्र के किसानों के लिए सफलता की नई राह दिखा रही हैं।

यात्रा की शुरुआत उनकी यह यात्रा सूरजमुखी आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के साथ शुरू हुई। इसके बाद जिका परियोजना के माध्यम से उन्हें आधुनिक खेती की उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। परियोजना के तहत उन्हें सूक्ष्म टपक सिंचाई यंत्र (ड्रिप इरिगेशन), वर्मी कंपोस्ट यूनिट एवं पॉली नर्सरी हाउस उपलब्ध कराया गया। इन संसाधनों के माध्यम से उन्होंने कम लागत में अधिक उत्पादन करने की दिशा में सफल प्रयास शुरू किया। सुहागिनी मुर्मू ने टपक सिंचाई तकनीक अपनाते हुए बैंगन की खेती की, जिससे उन्हें लगभग 30,000 रूपए की आय प्राप्त हुई। यह उनकी सफलता की पहली सीढ़ी साबित हुई। रांची (ओरमांझी एवं अनगड़ा) के प्रगतिशील किसानों के भ्रमण ने उनके आत्मविश्वास को और सशक्त किया।

खेती का विस्तार इसके बाद उन्होंने तकनीकी विधि से 25 डिसमिल भूमि पर जी-9 किस्म के केले की खेती की। इससे कुल 24 क्विंटल उत्पादन हुआ। उसने मुरारोई एवं स्थानीय बाजार में बेचकर 67000 रूपए की आय प्राप्त की। वर्तमान में सुहागिनी मुर्मू कृषि एवं उद्यान विभाग के सहयोग से अपनी खेती का विस्तार कर रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत उन्हें 01 एकड़ भूमि के लिए टपक सिंचाई यंत्र एवं मल्चिंग प्लास्टिक उपलब्ध कराया गया है। आगामी मौसम में वे बड़े पैमाने पर बैंगन की खेती करने की योजना बना रही हैं।