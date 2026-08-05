Pakur News: स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर बीडीओ ने की विशेष बैठक
Pakur News: बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में 15 अगस्त मनाने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की विशेष बैठक हुई। सभी का सहमति से झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया। बैठक में सांसद प्रतिनिधि सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया।
Pakur News: प्रखंड के कार्यालय कक्ष में बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में 15 अगस्त मनाने हेतु सभी विभागों के कर्मी, राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि के साथ विशेष बैठक हुई। साथ ही बीडीओ संजय कुमार ने कहा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त मनाने हेतु सभी कार्यालय संस्थान में सभी पदाधिकारी के सुझाव अनुसार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई l सभी के सहमती से झंडोत्तोलन हेतु समय निर्धारित की गई l इस बैठक में सांसद प्रतिनिधि निपेन मंडल, लिट्टीपाड़ा विधायक प्रतिनिधि रंजन साह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुमित कुमार मिश्रा, प्रखंड सांख्यिकी प्रवेक्षक त्रिदीप शील, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कमल पहाड़िया, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, पशुपालन विभाग के डॉक्टर, प्रखंड के नज़ीर, प्रधान सहायक सहित सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे।
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