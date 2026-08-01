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Pakur News: स्कूटी व मोटरसाइकिल की टक्कर में दोनों चालक गंभीर रूप से जख्मी, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: दुमका-पाकुड़ मुख्य सड़क पर शुक्रवार को तेज रफ्तार में दो बाइक की टक्कर से दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। एक घायल का पैर फ्रैक्चर होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि पुलिस घटना की जांच कर रही है।

Pakur News: स्कूटी व मोटरसाइकिल की टक्कर में दोनों चालक गंभीर रूप से जख्मी, रेफर

Pakur News: थाना क्षेत्र के दुमका-पाकुड़ मुख्य सड़क लिट्टीपाड़ा प्रवाह संस्था कार्यालय के समीप शुक्रवार को पीछे से दो मोटरसाइकिलों के जोरदार टक्कर में दोनों वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी बाधित रही। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के डूमरचीर निवासी जूलियस मरांडी 18 वर्ष स्कूटी से आ रहे थे।

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घटना का विवरण

उसके आगे एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार अमित रविदास जा रहे थे। उसी दरमियान पीछे से स्कूटी सवार ने पल्सर सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। जिससे दोनों घायल होकर नीचे गिर गए। अमित रविदास प्रवाह एनजीओ में काम करता है और घटना ऑफिस के समीप ही हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे में अमित रविदास के पैर में फ्रैक्चर होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

पुलिस कार्रवाई

साथ ही पुलिस प्रशासन को भी घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है।

सामान्य प्रश्न

घटना कब हुई?
घटना शुक्रवार को हुई।
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