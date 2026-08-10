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Pakur News: किसानों के बीच मूंग बीज का वितरण, बाबूपुर में 62 किसानों को मिला लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: हिरणपुर के बाबूपुर पंचायत में नई प्रखंड प्रमुख बिनीता किस्कू ने किसानों को मूंग बीज वितरित किया। 62 किसानों को चार-चार किलो बीज मिला। कुल 160 से अधिक किसानों के लिए बीज वितरण योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। मौके पर कृषि अधिकारी और स्थानीय नेता भी उपस्थित थे।

Pakur News: किसानों के बीच मूंग बीज का वितरण, बाबूपुर में 62 किसानों को मिला लाभ

Pakur News: हिरणपुर। प्रखंड के बाबूपुर पंचायत अंतर्गत धनबाद गांव में रविवार को नवनियुक्त प्रखंड प्रमुख बिनीता किस्कू के हाथों किसानों के बीच मूंग बीज का वितरण किया गया। इस दौरान बाबूपुर पंचायत के 62 किसानों को चार-चार किलो मूंग का बीज दिया गया। पंचायत में 160 से अधिक किसानों को बीज वितरित किया जाना है। इसी क्रम में तोड़ाई पंचायत में भी दर्जनों किसानों के बीच मूंग बीज का वितरण किया गया। प्रखंड क्षेत्र में कुल 17.5 क्विटंल मूंग बीज का वितरण किया जाना है। बीज वितरण का उद्देश्य किसानों को दलहन फसल के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है।

मौके पर प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी महेंद्र नाथ शील, कृषक मित्र चुंडू मरांडी, बशीर अहमद, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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