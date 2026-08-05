Pakur News: बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत खजूरडांगा में मूंग के बीज का वितरण
Pakur News: खजूरडांगा गांव में बिरसा फसल विस्तार योजना 2026 के तहत योग्य किसानों को मूंग के उन्नत बीज वितरित किए गए। बीज वितरण ब्लॉकचेन प्रणाली के माध्यम से हुआ। 70 हेक्टेयर में 900 किलोग्राम बीज बांटे गए। अन्य किसानों को बाबूपुर में अगले दिन वितरण किया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय नेता और किसान उपस्थित थे।
Pakur News: प्रखंड के तोड़ाई पंचायत अंतर्गत खजूरडांगा गांव में बिरसा फसल विस्तार योजना 2026 के तहत योग्य किसानों के बीच मूंग के उन्नत बीजों का वितरण किया गया। बीज वितरण ब्लॉकचेन प्रणाली के माध्यम से मुखिया तेरेसा टुडू के सहयोग से संपन्न हुआ। बीज वितरण से पूर्व किसानों का भूमि रसीद, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर के आधार पर बीज वितरण ऐप में पंजीकरण किया गया। इसके बाद वितरण प्रभारी कृषि पदाधिकारी महेंद्र नाथ शील के लॉगिन आईडी से किसानों के बीच बीज वितरित किए गए। योजना के तहत मूंग (प्रभेद- एमएच-1142) के लिए हिरणपुर प्रखंड में 70 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है।
जिसके तहत सैकड़ों किसानों के बीच करीब 900 केजी बीज उपलब्ध कराया गया है। बाकी बचे किसानों को बाबूपुर में गुरुवार को बीज का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर वार्ड सदस्य राजेश टुडू, ग्राम प्रधान कान्हू मरांडी, एटीएम एमडी जुनैद, राज कुमार, भोला यादव सहित अन्य किसान एवं ग्रामीण उपस्थित थे।
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