Pakur News: बच्चों के बीच किया गया स्कूल किट का वितरण
Pakur News: महेशपुर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से 72 छात्रों के बीच स्कूल किट का वितरण किया गया। किट में रूल, रबर, कलम, और ज्यामिति बॉक्स जैसे सामग्री शामिल थे। इस कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक संतोष कुमार रविदास और सहायक अध्यापिकाएं भी उपस्थित थीं। बच्चों में नए सामग्रियों को लेकर उत्साह देखा गया।
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। प्राथमिक विद्यालय महेशपुर प्रखंड में शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को पठन-पाठन में सुगमता प्रदान करने को लेकर दिए जाने वाले सामग्रियों में स्कूल किट का गुरुवार को प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष कुमार रविदास की उपस्थिति में 72 छात्र-छात्राओं के बीच (कक्षा 01-05) वितरण किया गया। स्कूल किट में रूल, रबर, कलम, ज्यामिति बॉक्स सहित पठन-पाठन की अन्य चीजें शामिल थीं। स्कूल किट पाकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। इस मौके पर विद्यालय की सहायक अध्यापिका किरण कुमारी भगत, सुष्मिता तिवारी व बेबी कुमारी भी उपस्थित थी।
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