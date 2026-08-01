Pakur News: जर्जर सड़क पर जल-जमाव व कीचड़ की समस्या से ग्रामीण परेशान

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। कुलबुना गांव की सड़क जर्जर स्थिति में है, जिससे ग्रामीणों को बरसात में चार किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। पेयजल की समस्या भी गंभीर है। राजनीतिक नेताओं द्वारा केवल आश्वासन मिलता है, जबकि विकास की कोई ठोस पहल नहीं की गई है।

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। किसी भी क्षेत्र में हुए विकास की कहानी वहां की विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की अच्छी सड़कें ही बयां करती है। पर महेशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले कुलबुना गांव की ओर जाने वाली सड़क की जर्जर स्थिति कुछ और ही कहानी बयां करती नजर आती है। महेशपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत कुलबुना गांव जाने वाली मुख्य सड़क काफी दिनों से जर्जर स्थिति में है। अन्य मौसम में तो गांव वाले किसी तरह आवागमन कर लेते हैं पर बरसात या बारिश हो जाने के बाद गांव वालों को गांव जाने के लिए चार किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर जाना पड़ता है। जिस कारण गांव के लोग काफी परेशान हैं। एक तो जर्जर सड़क ऊपर से जल जमाव एवं मिट्टी के कारण सड़क पर चलना लोगों के लिए दूभर हो गया है। गांव के लोग मोटरसाइकिल से गांव आने जाने में कतराते हैं। जिस कारण लोग अपने-अपने वाहनों को दूसरे गांव में रखकर आना-जाना करते हैं। विडंबना यह है कि बरसों से जर्जर इस सड़क की अभी तक न जनप्रतिनिधियों ने सुध लिया और न ही अधिकारियों ने। जिस कारण ग्रामीण जर्जर सड़क का दंश झेलने को विवश हैं। प्रखंड मुख्यालय के बांसलोई नदी के दूसरे छोर पर कुलबुना गांव स्थित है.

पेयजल की भी गंभीर समस्या कुलबुना गांव में लगभग 90 घरों में 400 की आबादी निवास करती है। कुलबुना गांव में पेयजल से लेकर सड़क की मुख्य समस्या है। गांव में विकास के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही ग्रामीणों को मिला है। गांव में तीन चापाकल हैं। दो पूरी तरह खराब पड़ा हुआ है। जबकि एक में आयरन पानी निकल रहा है। जिस कारण ग्रामीण उक्त चापाकल का पानी सेवन नहीं करते हैं। ग्रामीण सूजन माल, वार्ड सदस्य शेफाली माल, रेणुका लेट, शिखा लेट, सुबोध लेट समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उक्त पंचायत में पेयजल एवं सड़क की गंभीर समस्या है। परंतु आज तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता गांव जाकर आश्वासन देकर चले जाते हैं। परंतु ग्रामीणों का समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं मुखिया के द्वारा गांव में विकास के नाम पर कोई रुचि नहीं दिखाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के सभी गांव में लगभग सड़क का निर्माण हो गया है। परंतु इस गांव के लोगों के समस्या का निदान के लिए अभी तक किसी ने पहल नहीं किया है.

क्या कहते हैं ग्रामीण गांव के लोग मोटर साइकिल से गांव आने-जाने में कतराते हैं। पैदल काफी दूर तक चलने में कई दिक्कतें होती है। प्रशासन इस सड़क का निर्माण जल्द कराए।

- सुजन माल, ग्रामीण

बारिश हो जाने के बाद गांव जाने के लिए चार किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर जाना पड़ता है। गांव के लोग काफी परेशान है। सड़क जल्द बनना चाहिए।

- बेला माल, ग्रामीण

स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं मुखिया के द्वारा गांव में विकास के नाम पर कोई रूचि नहीं ली जाती है। इलेक्शन के समय वो आते है। चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाते है।

- हरिदासी माल, ग्रामीण

जर्जर सड़क पर जल जमाव होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। पैदल भी सड़क पार करना मुश्किल होता है। ग्रामीणों की इस समस्या पर विभाग व सरकार को ध्यान देना चाहिए।

- षष्ठी लेट, ग्रामीण