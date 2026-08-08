Pakur News: प्रखंड के जुगीडीह गांव के प्रधान टोला से गडा टोला तक की सड़क की स्थिति जर्जर

Pakur News: महेशपुर के ग्रामीण इलाकों में जर्जर सड़कों की स्थिति विकास की दावों को झूठा साबित कर रही है। जुगीडीह, भिलाई और बरमसिया जैसे गांवों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। गांवों के प्रधान टोला से गडा टोला तक सड़क अव्यवस्थित है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है।

प्रखंड के जुगीडीह गांव के प्रधान टोला से गडा टोला तक की सड़क की स्थिति जर्जर

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। किसी भी क्षेत्र में हुए विकास की कहानी उस क्षेत्र की अच्छी सड़कें ही बयां करती है। प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की अत्यंत जर्जर स्थिति विकास के दावों की अलग ही कहानी बयां करती नजर आती हैं। प्रखंड के चंडालमारा पंचायत अंतर्गत जुगीडीह, भिलाई और बरमसिया सहित कई गांवों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। सबसे गंभीर स्थिति पंचायत के जुगीडीह गांव के प्रधान टोला से गडा टोला तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क की है। बरसात के कारण यह सड़क कीचड़ और गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। हालात ऐसे हैं कि दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है। इसी मार्ग से गडा टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को प्रतिदिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई लोग इस रास्ते पर फिसलकर घायल भी हो चुके हैं。

सड़क की बदहाली उधर बरमसिया गांव के मड़ैया टोला से लुतीबाड़ी तक की सड़क भी बदहाल है। इस रास्ते से लुतीबाड़ी के जन वितरण प्रणाली डीलर के पास राशन लेने जाने वाले ग्रामीणों को बरसात के दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों की मांग ग्रामीण चार्ल्स हेंब्रम, लड़का हेंब्रम, महेश्वर मुर्मू, संजीव सोरेन, फिलिफसन हेंब्रम, रोसेन मुर्मू, सामेन मुर्मू और बिरजुलाल सोरेन सहित अन्य लोगों ने जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अविलंब सड़क निर्माण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्षों से सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि कार्य और दैनिक आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

प्रशासन से अपील ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि विकास के दावों को धरातल पर उतारते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराया जाए, ताकि गांव के लोगों को राहत मिल सके और उन्हें सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

क्या कहती हैं पंचायत की मुखिया इस संबंध में चंडालमारा पंचायत की मुखिया सनमती मरांडी ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। संबंधित विभाग को सड़क की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए कई बार पत्र भेजा गया है। जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता है, तब तक अस्थायी मरम्मत कराकर लोगों की आवाजाही सुचारु रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीणों को सुरक्षित और बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध हो।