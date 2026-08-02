Pakur News: 20 किमी का सफर लोगों के लिए बनी चुनौती

Pakur News: हिरणपुर से पाकुड़ तक एनएच-333 ए की स्थिति गंभीर है। गड्ढों के चलते यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण कार्य चालू है लेकिन इससे राहत नहीं मिल रही। लोगों ने जल्दी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य की मांग की है ताकि आवागमन सुरक्षित हो सके।

20 किमी का सफर लोगों के लिए बनी चुनौती

Pakur News: हिरणपुर, एक संवाददाता। एनएच-333 ए की स्थिति इन दिनों किसी से छिपी नहीं है। हाल ये है कि हिरणपुर से पाकुड़ तक 20 किलोमीटर का सफर लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों के कारण वाहन चालकों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सड़क निर्माण का कार्य हालांकि संबंधित विभाग द्वारा लिट्टीपाड़ा के धर्मपुर मोड़ से पाकुड़ तक 151 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया गया है। लेकिन इसमें भी लोगों को राहत मिलने के बजाय परेशानी हो रही है। दरअसल घाघरजानी से देवपुर के बीच सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। सड़क को खोदने के बाद मिट्टी और डस्ट(गिट्टी का मिश्रण)डालकर रोलिंग की गई है। लेकिन अब उस पर छोटे-छोटे गड्ढे बन गए हैं। इससे बाइक, कार, टेम्पू और अन्य वाहनों का आवागमन प्रभावित हो रहा है तथा यात्रियों को झटकों के साथ सफर करना पड़ रहा है।

स्थानीय समस्याएँ वहीं सड़क के गड्ढे को भी कंपनी द्वारा भरने का प्रयास जारी है। लेकिन बरसात में वो नाकाफी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब सड़क के कारण वाहनों के पार्ट्स समय से पहले खराब हो रहे हैं। जिससे मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। धूल और उबड़-खाबड़ सड़क के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। लोगों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि निर्माण कार्य को जल्द और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए। ताकि हिरणपुर-पाकुड़ मार्ग पर आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सके।