Pakur News: स्वच्छ भारत मिशन के तहत मास्टर जल सहिया दीदियों की समीक्षा बैठक आयोजित
Pakur News: पाकुड़िया पंचायत भवन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मास्टर जल सहिया दीदियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत की मुखिया ने स्वच्छता और ओडीएफ प्लस कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि सभी संरचनाओं का नियमित देखरेख करनी है, जिससे ग्रामीणों को स्थायी लाभ मिल सके।
Pakur News: पाकुड़िया, एक संवाददाता। प्रखंड अंतर्गत पाकुड़िया पंचायत भवन में गुरुवार को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत मास्टर जल सहिया दीदियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत की मुखिया अनीता सोरेन भी उपस्थित रहीं। बैठक का उद्देश्य पंचायत क्षेत्र में चल रहे स्वच्छता एवं ओडीएफ प्लस से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर उन्हें और अधिक प्रभावी बनाना था। इस दौरान अधिकारियों ने नाडेप, सोक पिट, शेड सहित विभिन्न निर्मित परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी मास्टर जल सहिया दीदियों को निर्देश दिया कि इन संरचनाओं की नियमित देखरेख, उपयोग और क्रियाशीलता हर हाल में सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीणों को योजनाओं का स्थायी लाभ मिल सके।
बैठक में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति और जिला स्तर पर संचालित गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जल सहिया दीदियों से घर-घर जाकर लोगों को स्वच्छता, कचरा पृथक्करण तथा साफ-सफाई के प्रति जागरूक करने और पंचायत को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। बैठक में आपसी समन्वय, जनसहभागिता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए कहा गया कि सभी के सहयोग से ही स्वच्छ, स्वस्थ और आदर्श पंचायत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
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