Pakur News: एसआईआर कार्यों की समीक्षा, गणना प्रपत्रों की प्रगति पर बीडीओ ने ली जानकारी

Pakur News: हिरणपुर, एक संवाददाता। प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को बीडीओ टुडू दिलीप की अध्यक्षता में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 29 जुलाई तक प्राप्त गणना प्रपत्रों की पंचायतवार प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बीडीओ ने सभी सुपरवाइजरों से पंचायतवार जमा प्रपत्रों की जानकारी लेते हुए शेष कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने गणना कार्य में पारदर्शिता, शुद्धता एवं समयबद्धता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से पूरी हो सके। बैठक में बीपीओ ट्विंकल चौधरी, सहायक अभियंता रंजीत हेम्ब्रम, प्रखंड समन्वयक अभिषेक गोंड, कनीय अभियंता प्रेम टुडू, परेश भारती, संतोष कुमार सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।