Pakur News: एसआईआर कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मी हुए सम्मानित

Pakur News: शुक्रवार को प्रखंड सभागार में विकास पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में सभी रोजगार सेवकों और अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। उन्होंने आगामी कार्यों में पूर्णता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर दिया।

Pakur News: प्रखंड सभागार में शुक्रवार को सभी रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, जन सेवक, बीएलओ, सुपरवाइजर सहित पदाधिकारी के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार के अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई।

सम्मानित कर्मियों की प्रशंसा बैठक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्य में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 26 बीएलओ एवं 11 सुपरवाइजर, कुल 37 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्य की समयबद्धता पर ज़ोर बीडीओ ने सभी सम्मानित कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि समयबद्ध, निष्पक्ष एवं जिम्मेदारीपूर्ण कार्य ही प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाता है। उन्होंने भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की।

विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में मनरेगा, 15 वें वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही नव नियुक्त वीएलडब्ल्यू को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कार्य प्रणाली एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

विकास कार्यों के त्वरित क्रियान्वयन का निर्देश साथ ही बीडीओ कुमार ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत आवंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मनरेगा के तहत कार्यों की गति बढ़ाने पर जोर इसके अलावा मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में तेजी लाने, योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा मजदूरों को समय पर भुगतान कराने पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में बीडीओ ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सरकार की विकास योजनाओं को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। मौके पर बैठक में मनरेगा बीपीओ मानिक चंद्र दास, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी कमल पहाड़िया, निर्वाचन नोडल पदाधिकारी त्रिदीप शील, निर्वाचन कंप्यूटर ऑपरेटर बंटी गुप्ता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, सभी वीएलडब्ल्यू, बीएलओ, सुपरवाइजर तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।