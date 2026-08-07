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Pakur News: हल्का कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: महेशपुर में अंचल अधिकारी के कार्यालय में सीओ संजय कुमार सिन्हा ने हल्का कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों, भूमि सुधार और राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। आम जनता को परेशानी न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया।

Pakur News: हल्का कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। अंचल अधिकारी के कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को सीओ संजय कुमार सिन्हा ने हल्का कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यों, भूमि सुधार और राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान क्षेत्र में सरकारी कार्यों में तेजी लाने, एसआईआर से संबंधित जाति, निवासी प्रमाण पत्रों एवं सभी दस्तावेजों और प्रपत्रों को समय-सीमा के भीतर जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आम जनता की सुविधा को लेकर क्षेत्र के लोगों को भूमि और राजस्व संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी न हो, सुनिश्चित करने को लेकर दिशा-निर्देश दिया गया।

मौके पर अंचल निरीक्षक गुरुदास कर, हल्का कर्मचारी उपेन्द्र यादव, बाबुर्जी किस्कू, मिथुन कुमार, सहित अन्य अंचल कर्मी मौजूद थे।

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