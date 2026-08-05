Pakur News: मतदाता सूची एसआईआर कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ सम्मानित
Pakur News: महेशपुर में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ स्तरीय अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी ने उनके समर्पण और समयबद्ध कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीएलओ की भूमिका निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है।
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गणना चरण के दौरान उत्कृष्ट, निष्ठापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य करने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से चयनित बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए उनके समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट कार्यशैली की सराहना की गई। अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं अद्यतन की प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा उनके द्वारा किए गए ईमानदार एवं समयबद्ध कार्य से निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता और अधिक सुदृढ़ होती है।इस
अवसर पर सभी बीएलओ को भविष्य में भी इसी प्रकार निष्ठा, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही यह विश्वास व्यक्त किया गया कि सभी बीएलओ आगामी चरणों में भी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करेंगे।
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