Pakur News: ​अमड़ापाड़ा में पागल कुत्ते ने कई लोगों को किया जख्मी

Pakur News: अमड़ापाड़ा में पागल कुत्ते ने कई लोगों को किया जख्मी
Pakur News: अमड़ापाड़ा में एक पागल कुत्ते के अचानक हमले से बाजार में अफरा-तफरी मच गई। इस कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया, जिससे वे घायल हो गए। एंटी-रेबीज टीके दिए गए, और शिक्षकों ने बच्चों को सतर्क रहने का सुझाव दिया। अंततः, ग्रामीणों ने उस कुत्ते को मार गिराया।
Pakur News: अमड़ापाड़ा, एक संवाददाता। अमड़ापाड़ा बाजार के बस स्टैंड और हाट पाड़ा क्षेत्र में अचानक एक पागल कुत्ते के आक्रामक होने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस पागल कुत्ते ने राह चलते बच्चों और बड़ों समेत कई लोगों को काटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद से ग्रामीण अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी भयभीत हैं। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमड़ापाड़ा ले जाया गया, जहां चिकित्सा पदाधिकारी की देखरेख में उन्हें एंटी-रेबीज का पहला डोज दिया गया। चिकित्सकों ने बताया कि घायलों को चार-चार दिनों के अंतराल पर कुल तीन खुराकें दी जाएंगी।
साथ ही डॉक्टरों ने मरीजों और उनके परिजनों को सावधानी बरतने व साफ-सुथरा खान-पान रखने की हिदायत दी है। इधर, निजी शिक्षण संस्थानों व कोचिंग सेंटरों के शिक्षकों ने भी बच्चों को आने-जाने के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। ग्रामीणों ने मामले को लेकर वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात कहकर असमर्थता जता दी। आखिरकार, लगातार बढ़ते हमलों से परेशान होकर आक्रोशित ग्रामीणों ने उस पागल कुत्ते को मार गिराया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।
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