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Pakur News: विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के अवसर पर, सीडीपीओ नीलू रानी और अन्य महिला पर्यवेक्षिकाओं ने खांपुर पंचायत में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसका लक्ष्‍य नवजात शिशुओं के लिए मां के दूध के महत्व और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में पोषण प्रदर्शनी भी शामिल थी।

विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के तहत आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Pakur News: सीडीपीओ नीलू रानी एवं महिला पर्यवेक्षिका चन्दा रविदास, डिम्पल प्रियंका, सुचिता संगा, मोनिका अग्नेश मालतो एवं प्रतिभा प्रधान की उपस्थिति में बुधवार को विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के अवसर पर खांपुर पंचायत अंतर्गत रामनाथपुर एवं महेशपुर प्रखंड चौक के आंगनबाड़ी केंद्र में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम एवं पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं के लिए मां के दूध के महत्व, शिशु पोषण और गर्भवती व धात्री (स्तनपान कराने वाली) माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पोषण प्रदर्शनी और गोद भराई, पोषण वितरण किया गया। केंद्र में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों, फलों, दालों और पौष्टिक आहारों की एक आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। उपस्थित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने माताओं को पौष्टिक फल व सामग्री भेंट कर सही खान-पान की जानकारी दी。

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कार्यक्रम का उद्देश्य

सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं ने बताया कि शिशु के जन्म के पहले 06 महीने केवल मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है। यह बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उसे कई बीमारियों से बचाता है।

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उपस्थित महिलाएं और बच्चे

इस अवसर पर आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, स्थानीय महिलाएं और बच्चे काफी संख्या में उपस्थित थे। महिलाओं को हाथों में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के स्लोगन की तख्तियां देकर जागरूक किया गया।

सामान्य प्रश्न

विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का आयोजन कब किया गया?
यह कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया।
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