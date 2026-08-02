Pakur News: उद्घाटन के कुछ ही दिनों में गंदगी के हवाले हुआ रेलवे स्टेशन का नया शौचालय

Pakur News: यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानघर खोले गए थे, लेकिन उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही उनकी हालत खराब हो गई। निरीक्षण में गंदगी और क्षतिग्रस्त सुविधाएं सामने आई हैं। यात्रियों ने इस विषय में पारदर्शिता और नियमित सफाई की मांग की है।

Pakur News: यात्रियों को स्वच्छ एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशन परिसर में शुरू किया गया सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानघर उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद बदहाल स्थिति में नजर आया। निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी, दुर्गंध, क्षतिग्रस्त सुविधाएं और संचालन व्यवस्था में कई खामियां सामने आईं। नई सुविधा की यह स्थिति रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है और यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिह्न लगा रही है।

सुविधाओं का निरीक्षण निरीक्षण के दौरान कई वेस्टर्न शौचालयों के कमोड की सीट (ऊपरी ढक्कन) अलग रखी हुई मिली, जिससे उनका उपयोग प्रभावित हो रहा था। शौचालय और स्नानघर के कई हिस्सों में पर्याप्त सफाई भी नहीं दिखी। यात्रियों का कहना है कि नई सुविधा से स्वच्छ और व्यवस्थित व्यवस्था की उम्मीद थी, लेकिन मौजूदा हालात निराशाजनक हैं। मौके पर उपयोग शुल्क (रेट लिस्ट) तो प्रदर्शित मिली, लेकिन संचालन करने वाली एजेंसी का नाम अथवा अन्य विवरण कहीं अंकित नहीं था।

संचालन एजेंसी की जानकारी सार्वजनिक सुविधा होने के बावजूद संचालन एजेंसी की जानकारी उपलब्ध नहीं रहने से पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानघर के संचालन का ठेका एके एंटरप्राइजेस को दिया गया है। इसके परिचालक राजेश चौधरी ने शुरुआत में कहा कि स्थल पर एजेंसी का विवरण भी प्रदर्शित है। हालांकि निरीक्षण के दौरान ऐसी कोई सूची नहीं मिली। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वहां केवल उपयोग शुल्क (रेट लिस्ट) ही प्रदर्शित है।

यात्रियों की माँगें उनके दोनों बयानों में स्पष्ट अंतर देखने को मिला, जिससे एजेंसी संबंधी जानकारी के प्रदर्शन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। पाकुड़ रेलवे स्टेशन प्रतिदिन हजारों यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधा की नियमित सफाई, समय पर मरम्मत और संचालन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है। यात्रियों ने क्षतिग्रस्त सुविधाओं की तत्काल मरम्मत, नियमित सफाई तथा संचालन व्यवस्था की प्रभावी निगरानी की मांग की है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि रेलवे प्रशासन और संबंधित एजेंसी इन कमियों को दूर कर यात्रियों को स्वच्छ एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितनी शीघ्र और प्रभावी पहल करते हैं。