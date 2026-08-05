Pakur News: सभी मतदान केंद्रों पर एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 का प्रकाशन
Pakur News: हिरणपुर प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों और पंचायत भवनों में मतदाता सूची 2026 का प्रकाशन किया गया। विकास पदाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि यदि उनका नाम प्रारूप सूची में नहीं है, तो वे आवेदन करें। 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष के युवा भी नाम जोड़ सकते हैं। नए मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया।
Pakur News: प्रखंड अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों (104 से 176 तक) एवं सभी पंचायत भवनों में आज एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 और एएसडीडी सूची का प्रकाशन किया गया। इसके अलावा प्रखंड कार्यालय में भी प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी टुडू दिलीप ने हिरणपुर के सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि यदि प्रारूप मतदाता सूची में उनका या उनके परिवार के किसी पात्र सदस्य का नाम शामिल नहीं है। तो वे अपने संबंधित बीएलओ से फॉर्म-6 प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रांची के निर्देश पर प्रखंड कार्यालय हिरणपुर में सोशल मीडिया कैंप के तहत न्यू वोटर्स अभियान चलाकर नए मतदाताओं को जागरूक किया गया।
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