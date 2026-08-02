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Pakur News: जमरी संथाली गांव की नाबालिग अपहरण कांड का खुलासा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: ​- 15 वर्षीया किशोरी सकुशल बरामद गोड्डा के तीन आरोपी गिरफ्तार... जमरी संथाली गांव की नाबालिग अपहरण कांड का खुलासा जमरी संथाली गांव की नाबालिग अपहरण का

जमरी संथाली गांव की नाबालिग अपहरण कांड का खुलासा
जमरी संथाली गांव की नाबालिग अपहरण कांड का खुलासा

Pakur News: अमड़ापाड़ा, एक संवाददाता। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जमरी संथाली गांव से बीते दिनों 15 वर्षीया नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले का पुलिस प्रशासन ने रविवार को पर्दाफाश कर दिया है। एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है। इसके साथ ही वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ​27 जुलाई को हुआ था अपहरण, डायल-112 से मिली थी सूचना : ​मामले के संदर्भ में एसडीपीओ विजय कुमार ने बताया कि बीते 27 जुलाई को इमरजेंसी डायल-112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि जमरी संथाली गांव की एक किशोरी को तीन बाइक सवार युवकों ने अगवा कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल हरकत में आई। इसके बाद पीड़िता के पिता मंगल मरांडी के बयान (फर्दबयान) के आधार पर अमड़ापाड़ा थाने में कांड संख्या 59/2026, धारा 140(1)/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई।

विशेष एसआईटी का हुआ था गठन

​मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पाकुड़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महेशपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। एसआईटी और पाकुड़ पुलिस की टेक्निकल सेल ने संयुक्त रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान शुरू किया, जिससे आरोपियों के ठिकाने का सटीक सुराग मिला।

गोड्डा जिले से दबोचे गए तीनों अभियुक्त

​तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पड़ोसी जिले गोड्डा के अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर तीनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान इस प्रकार है:

​हीरालाल टुडू (21 वर्ष), पिता- राजेंद्र टुडू, निवासी- ग्राम बड़ा हरिपुर, थाना- सुंदरपहाड़ी (जिला- गोड्डा)।

​सुरेश हेम्ब्रम (28 वर्ष), पिता- सोम हेम्ब्रम, निवासी- ग्राम मालमला (देवदाड़), वर्तमान पता- बड़ा हरिपुर (जिला- गोड्डा)।

​राजेश मरांडी (27 वर्ष), पिता- स्व. सनीलाल मरांडी, निवासी- ग्राम डांगा/रोलडीह, थाना- देवदाड़ (जिला- गोड्डा)।

​तीनों आरोपियों को सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

परिजनों का भी मिला सहयोग, पीड़िता का मेडिकल जारी

​पुलिस के अनुसार, घटना के बाद से ही पीड़िता के परिजन और स्थानीय ग्रामीण भी अपने स्तर पर उसकी खोजबीन में लगे थे। शनिवार को परिजनों व ग्रामीणों के सहयोग से किशोरी को सकुशल ट्रैक कर लिया गया, जिसके बाद अमड़ापाड़ा पुलिस ने तुरंत उसे अपने संरक्षण में ले लिया। फिलहाल पुलिस की देखरेख में पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है।

कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम

​एसडीपीओ ने इस सफल कार्रवाई में शामिल अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा, एसआई चंदन कुमार सिंह, बुदीलाल मुर्मू, पप्पू कुमार, टेक्निकल सेल के सुकदेव साहा, एएसआई संतोष मुर्मू, निर्मल कुमार राय, आरक्षी सूरज मुर्मू, रोहित साहा, श्यामसुंदर यादव, चालक आरक्षी प्रेम मुर्मू तथा अमड़ापाड़ा थाना रिजर्व गार्ड की सराहनीय भूमिका की प्रशंसा की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कब हुआ था किशोरी का अपहरण?
किशोरी का अपहरण 27 जुलाई को हुआ था।
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