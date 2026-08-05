Pakur News: अवैध महुआ शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
Pakur News: पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झिकरहटी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 95 लीटर अवैध देशी महुआ शराब बरामद की। इस कार्रवाई में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मकान मालिक और दो अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस ने इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की है।
Pakur News: पाकुड़, प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झिकरहटी गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 95 लीटर अवैध देशी महुआ शराब बरामद की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के ग्राम झिकरहटी गांव में छापामारी कर 95 लीटर अवैध देशी महुआ शराब 75 लीटर तीन प्लास्टिक जार में और 20 लीटर के 20 प्लास्टिक बोतल में भरी शराब को जप्त किया है ।
शराब परिवहन में प्रयुक्त एक टोटो के साथ तीन अवैध शराब के तीन तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं । गिरफ्तार आरोपी में मकान मालिक सष्टी राजवंशी झिकरहटी,जैनल आवेदिन चांदपुर, भसाईपाईकर, थाना - समशेरगंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के हैं और अब्दुल हाकिम टोटो चालक चांदपुर, भसाईपाईकर, थाना - समशेरगंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल निवासी है । मुफस्सिल थाना कांड संख्या - 110/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस छापेमारी अभियान में मुफस्सिल थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक गौरव कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
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