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Pakur News: अवैध कोयला लदा पांच बाइक जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: पाकुड़ में पुलिस ने अवैध कारोबार और खनन के खिलाफ एक विशेष अभियान के तहत 20 से 22 क्विंटल अवैध कोयला जब्त किया। रांगामटिया मोड़ के पास छापे के दौरान तस्कर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

Pakur News: अवैध कोयला लदा पांच बाइक जब्त

Pakur News: पाकुड़, प्रतिनिधि। अवैध कारोबार और खनन के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मालपहाड़ी ओपी पुलिस ने अवैध कोयला परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान रांगामटिया मोड़ के पास से 5 मोटरसाइकिलों पर लदा हुआ करीब 20 से 22 क्विंटल अवैध कोयला जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को क्षेत्र में अवैध कोयले के परिवहन की लगातार सूचना मिल रही थी। इसी आधार पर पुलिस बल ने रांगामटिया मोड़ के समीप घेराबंदी कर यह कार्रवाई की। पुलिस को आता देख वाहन चालक और तस्कर मौके का फायदा उठाकर अपनी मोटरसाइकिलें और कोयला छोड़कर फरार होने में कामयाब रहे।

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है तथा जब्त की गई मोटरसाइकिलों के पंजीकरण संख्या के आधार पर मालिकों और तस्करों की पहचान की जा रही है।

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