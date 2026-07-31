Pakur News: मादक पदार्थों की बिक्री पर कार्रवाई, 420 ग्राम गांजा बरामद, एक गिरफ्तार

Pakur News: जिले की मुफ्फसिल थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री के मामले में एक को हिरासत में लिया है। तिलभिट्टा मार्केट के समीप दो दुकानों से गांजा की बरामदगी हुई है। अफसर शेख और गुलाब शेख के दुकानों में ब्राउन शुगर और गांजा के धंधे की सूचना पर छापेमारी की गई।

Pakur News: जिले की मुफ्फसिल थाना पुलिस ने गुरूवार को मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री पर कार्रवाई करते हुए एक को हिरासत में लिया है, वहीं दो दुकान से गांजा की बरामदगी भी की है। मामले की जानकारी देते हुए पाकुड़ एसडीपीओ कुमार गौरव ने बताया कि मुफ्फसिल थानान्तर्गत तिलभिट्टा मार्केट के समीप एक गली में स्थित अफसर शेख एवं गुलाब शेख के दुकान में अवैध रूप से ब्राउन शुगर एवं गांजा की खरीद-बिक्री किये जाने की सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया।

छापेमारी की कार्रवाई गठित विशेष छापेमारी दल ने दण्डाधिकारी के साथ तिलभिट्टा मार्केट के समीप एक गली में स्थित अफसर शेख एवं गुलाब शेख के दुकान पहुंचे। पुलिस को देखते ही वहां उपस्थित लोग इधर-उधर भागने लगे। इसी क्रम में पुलिस ने दुकान में मौजूद रानीपुर निवासी अफसर शेख, पिता-स्व0 अलीमुद्दीन शेख को हिरासत में लिया।

गांजे की बरामदगी दण्डाधिकारी के उपस्थिति में उक्त पकड़े गये व्यक्ति एवं दुकान की विधिवत तलाशी लेने पर अफसर शेख के दुकान से गांजा-107 ग्राम एवं गांजा काटने वाला कैंची एवं लोहे का कटनी बरामद किया गया। तत्पश्चात अफसर शेख के निशानदेही पर गुलाब शेख के दुकान से 313 ग्राम गांजा एवं लोहे का कटनी तथा कैंची बरामद हुआ। इस मामले को लेकर मुफसिल थाना में कांड सं0-102/2026, धारा-20 (बी)(II)(ए)/22(ए) एनडीपीएस एक्ट. 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने हिरासत में लिए अफसर शेख को आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं अभियुक्त गुलाब शेख की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छापेमारी टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव, मुफ्फसिल थाना प्रभारी गौरव कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अंशु उपाध्याय, रामदुलर सिंह सहित अन्य सशस्त्र बल शामिल थे।