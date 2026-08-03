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Pakur News: एसडीपीओ ने मासिक अपराध गोष्ठी में थाना प्रभारी को दिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। एसडीपीओ ने मासिक अपराध गोष्ठी में थाना प्रभारी को दिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश एसडीपीओ ने मासिक अपराध गोष्ठी में थाना प्रभारी को

Pakur News: एसडीपीओ ने मासिक अपराध गोष्ठी में थाना प्रभारी को दिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश

Pakur News: एसडीपीओ विजय कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी की। अपराध गोष्ठी में मुख्य रूप से पवित्र सावन माह में कांवड़ यात्रा एवं स्वतंत्रता दिवस को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

एसडीपीओ ने संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने तथा अफवाहों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा एवं बोलबम को लेकर वैसे मुस्लिम क्षेत्र जहां से कांवरिया जल लेकर जा रहे हैं, उस क्षेत्र में आपसी भाईचारे एवं सौहार्द की मिसाल पेश करें।

पुलिस की प्राथमिकता

उन्होंने बताया कि सोमवारी पर क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में विधि-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी थाना प्रभारियों को भीड़-भाड़ वाले जगहों में लगातार गश्ती करने का निर्देश दिया गया। मासिक अपराध गोष्ठी में अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा और निष्कर्ष

गोष्ठी में एसडीपीओ ने बारी-बारी से थानों के लंबित कांडों, यूडी से संबंधित लंबित कांडों, पूर्व से तथा विगत माह तक के सभी प्रकार के लंबित व प्रतिवेदित कांडों की समीक्षा करने के पश्चात उसके त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी प्रभारियों को नियमित रूप से दिवा, संध्या और रात्रि गश्ती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मासिक अपराध गोष्ठी में महेशपुर थाना प्रभारी रवि शर्मा, रद्दीपुर ओपी प्रभारी अजय कुमार उपाध्याय, पाकुड़िया थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो, एसडीपीओ के रीडर नरेन मरांडी मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

मासिक अपराध गोष्ठी में किस विषय पर चर्चा की गई?
कांवड़ यात्रा एवं स्वतंत्रता दिवस के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।
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