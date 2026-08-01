Pakur News: गांजा बिक्री के आरोप में भोला साहा गिरफ्तार, 120 ग्राम गांजा बरामद
Pakur News: हिरणपुर के रानीपुर गांव में स्थानीय पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन जीवन अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 120 ग्राम गांजा और इलेक्ट्रॉनिक माप-तौल मशीन बरामद की। आरोपी भोला साहा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
Pakur News: हिरणपुर, एक संवाददाता। स्थानीय पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन जीवन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके घर व दुकान की तलाशी के दौरान 120 ग्राम गांजा और इलेक्ट्रॉनिक माप-तौल मशीन बरामद की है।
पुलिस कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के निर्देश पर एसडीपीओ कुमार गौरव के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी दल ने बीते 31 जुलाई को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रानीपुर स्थित भोला साहा के घर छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे। पीछा कर भोला साहा (पिता- स्व. रामप्रसाद साहा, निवासी रानीपुर) को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके घर से 120 ग्राम गांजा और इलेक्ट्रॉनिक माप-तौल मशीन बरामद हुई।
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
इस मामले में थाना कांड संख्या 51/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि मामले में फरार आरोपी मदन भगत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार इससे पहले भी नशे के कारोबार में तारापुर के कृष्णा साहा और हाथकाठी छिटकापाड़ा के सूरज कुमार दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
सामान्य प्रश्न
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