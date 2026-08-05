Pakur News: मोहर्रम कमेटी की ओर से निकाला गया चालीसा जुलूस

Pakur News: पाकुड़िया में मोहर्रम के अवसर पर चालीसा का आयोजन श्रद्धा और सौहार्द से किया गया। जुलूस पाथरडांगा से निकला और मुख्य बाजार होते हुए गांव तक पहुंचा। कार्यक्रम में आसपास के गांवों के लोगों ने भी भाग लिया। दुआ-दरूद का आयोजन कर अमन और भाईचारे की प्रार्थना की गई।

Pakur News: पाकुड़िया, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय में पाकुड़िया मोहर्रम कमेटी की ओर से चालीसा का आयोजन श्रद्धा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया। सोमवार की रात करीब 08:30 बजे पाथरडांगा से चालीसा जुलूस निकाला गया, जो मुख्य बाजार होते हुए गांव तक पहुंचा। जुलूस में कमेटी के सदस्यों के साथ काफी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं पाकुड़िया प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों से भी काफी संख्या में लोग चालीसा जुलूस देखने के लिए पहुंचे।

जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था बताया गया कि पाकुड़िया प्रखंड क्षेत्र में चालीसा जुलूस का आयोजन केवल पाकुड़िया बाजार में ही किया जाता है, जिसके कारण आसपास के गांवों के लोगों में भी इसे लेकर उत्साह रहता है। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जुलूस के बाद सभी लोग पाकुड़िया मुख्य दरगाह पहुंचे, जहां सामूहिक रूप से दुआ-दरूद का आयोजन किया गया तथा क्षेत्र में अमन-चैन, भाईचारे, खुशहाली एवं तरक्की की दुआ मांगी गई।

चालीसा का महत्व बताया जाता है कि मोहर्रम के अवसर पर चालीसा का आयोजन इमाम हुसैन एवं कर्बला के शहीदों की शहादत को याद करने के उद्देश्य से किया जाता है। चालीसा का संबंध चालीसवें दिन से माना जाता है और कई स्थानों पर इसे शहादत की स्मृति एवं श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोगों ने इमाम हुसैन की कुर्बानी, सत्य, न्याय, त्याग एवं मानवता के संदेश को याद किया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और लोगों ने आपसी भाईचारे एवं सामाजिक एकता बनाए रखने का संदेश दिया।