Pakur News: स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में पाकुड़ नगर परिषद की पहल

Pakur News: पाकुड़ नगर परिषद ने स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ शहर के निर्माण का संकल्प लेते हुए सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में पहल तेज कर दी है। उपाध्यक्ष राणा ओझा की अध्यक्षता में बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें नगर के सभी सार्वजनिक स्थलों की विशेष सफाई करने का निर्णय शामिल है।

Pakur News: पाकुड़, प्रतिनिधि। स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ शहर के निर्माण के संकल्प के साथ पाकुड़ नगर परिषद ने शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में पहल तेज कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को नगर परिषद के उपाध्यक्ष राणा ओझा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में स्वच्छता प्रबंधन एवं नगर विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में शामिल व्यक्ति बैठक में प्रधान सहायक देवाशीष देव बर्मन, नगर मिशन प्रबंधक मनीष कुमार मिश्रा, विवेक कुमार, मधुसूदन साहा,पुरुषोत्तम पांडेय, शुभम परासर, संजय कुमार राय सहित वार्ड पार्षद निभा देवी, पूनम देवी, तनु दास, राखी सरदारनी, राजा अंसारी, विमल चंद्र राउत, रियाज अंसारी एवं अनिकेत गोस्वामी उपस्थित रहे। बैठक में नगर परिषद के सभी 21 वार्डों की स्वच्छता व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं एवं विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

सफाई कार्यों का महत्व बैठक को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष राणा ओझा ने कहा कि उत्कृष्ट स्वच्छता कार्यों के कारण पाकुड़ नगर परिषद को पूर्व में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सफाई व्यवस्था में आई कमियों एवं अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए सुनियोजित कार्ययोजना तैयार की गई है। नगर परिषद का लक्ष्य पाकुड़ को पुनः स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी एवं आदर्श नगर के रूप में स्थापित करना है।

विशेष सफाई की योजना बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की विशेष सफाई कराई जाएगी। हटिया परिसर की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाएगी तथा शहर के सभी तालाबों की चरणबद्ध सफाई अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक रविवार को एक तालाब की विशेष सफाई की जाएगी। प्रत्येक शुक्रवार मस्जिदों के आसपास विशेष सफाई एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा, वहीं सावन माह के निमित्त शिवालयों एवं अन्य धार्मिक स्थलों के आसपास भी नियमित सफाई एवं ब्लीचिंग का छिड़काव कराया जाएगा। शहर में जमा कचरे के नियमित उठाव एवं उसके समुचित निस्तारण की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर सर्वसम्मति बनी। उपाध्यक्ष राणा ओझा ने नगर परिषद के सभी पर्यवेक्षकों, स्वच्छता कर्मियों एवं जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नगरवासियों के सहयोग एवं सामूहिक सहभागिता से पाकुड़ नगर परिषद को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ एवं आदर्श नगर के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।