Pakur News: महेशपुर के बिष्टुपुर गांव में लगा नया ट्रांसफॉर्मर
Pakur News: महेशपुर में बिष्टुपुर गांव में 25 केवीए का ट्रांसफॉर्मर जलने से बिजली संकट उत्पन्न हो गया था। ग्रामीणों ने झामुमो नेता उपासना मरांडी से मदद मांगी। उन्होंने विद्युत विभाग से संपर्क कर नया ट्रांसफॉर्मर लगवाने की मांग की, जिसके बाद गांव में नया ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली संकट को दूर किया गया।
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत बिष्टुपुर गांव में कुछ समय पूर्व गांव में लगे 25 केवीए के विद्युत ट्रांसफॉर्मर जलने के कारण कई दिनों से बिजली संकट की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने इस संबंध में झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य उपासना मरांडी को जानकारी दी। ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद उपासना मरांडी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर बिष्टुपुर गांव में जले ट्रांसफॉर्मर की जगह 25 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर लगवाने की बात कही। इसके बाद विभाग द्वारा गांव में 25 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर लगा दिया गया।
जिससे गांव में बिजली संकट की समस्या से लोगों छुटकारा मिला।
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