Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pakur News: महेशपुर के बिष्टुपुर गांव में लगा नया ट्रांसफॉर्मर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
Follow us on Google News
share

Pakur News: महेशपुर में बिष्टुपुर गांव में 25 केवीए का ट्रांसफॉर्मर जलने से बिजली संकट उत्पन्न हो गया था। ग्रामीणों ने झामुमो नेता उपासना मरांडी से मदद मांगी। उन्होंने विद्युत विभाग से संपर्क कर नया ट्रांसफॉर्मर लगवाने की मांग की, जिसके बाद गांव में नया ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली संकट को दूर किया गया।

Pakur News: महेशपुर के बिष्टुपुर गांव में लगा नया ट्रांसफॉर्मर

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत बिष्टुपुर गांव में कुछ समय पूर्व गांव में लगे 25 केवीए के विद्युत ट्रांसफॉर्मर जलने के कारण कई दिनों से बिजली संकट की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने इस संबंध में झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य उपासना मरांडी को जानकारी दी। ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद उपासना मरांडी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर बिष्टुपुर गांव में जले ट्रांसफॉर्मर की जगह 25 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर लगवाने की बात कही। इसके बाद विभाग द्वारा गांव में 25 केवीए का नया ट्रांसफॉर्मर लगा दिया गया।

जिससे गांव में बिजली संकट की समस्या से लोगों छुटकारा मिला।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।