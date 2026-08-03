Pakur News: लेटबाड़ी माल टोला में धूम धाम से मनाया गया नाग पंचमी का पर्व
Pakur News: लिट्टीपाड़ा, एक संवाददाता। लेटबाड़ी माल टोला में धूम धाम से मनाया गया नाग पंचमी का पर्व लेटबाड़ी माल टोला में धूम धाम से मनाया गया नाग पंचमी का पर्व
Pakur News: प्रखंड क्षेत्र के बिचामहल पंचायत अंतर्गत लेटबाड़ी माल टोला में सोमवार को नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना रहा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा स्थल पर उमड़ पड़ी, जहां नाग देवता की विधिवत पूजा-अर्चना कर परिवार, गांव और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की गई।पूजा-अनुष्ठान का संचालन पुजारी उकील माल ने किया। वहीं वैदिक ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि-विधान से पूजा संपन्न कराई गई। शंखध्वनि और वैदिक मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने दूध, फूल, अक्षत एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया।
ग्रामीणों ने बताया कि नाग पंचमी की यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है,जिसे हर वर्ष पूरे उत्साह और सामूहिक सहभागिता के साथ मनाया जाता है। पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे काफी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे पूरा माल टोला आस्था और उत्सव के रंग में रंगा नजर आया।
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