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Pakur News: बकरी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी बाइक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: पाकुड़िया में झरना मोड़ के पास एक बकरी को बचाने के चक्कर में एक पल्सर मोटरसाइकिल पलट गई, जिससे दो युवक गंभीर घायल हो गए। ताज शेख और तोहीन मंसूरी को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। तोहीन को सिर में गंभीर चोट आई है और उसे रामपुरहाट अस्पताल रेफर किया गया।

बकरी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी बाइक
बकरी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी बाइक

Pakur News: पाकुड़िया, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के झरना मोड़ के समीप बकरी को बचाने के प्रयास में एक पल्सर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बाइक सवार रामपुरहाट निवासी दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की तत्परता से दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया पहुंचाया गया। घायल ताज शेख ने बताया कि वह अपने साथी तोहीन मंसूरी के साथ निजी काम से रामपुरहाट से पाकुड़िया आया था। इसी दौरान झरना मोड़ के पास अचानक सड़क पर एक बकरी आ गई, जिसे बचाने के प्रयास में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और मोटरसाइकिल सड़क पर पलट गई।

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हादसे में ताज शेख (23 वर्ष), पिता टिंकू शेख और तोहीन मंसूरी (22 वर्ष), पिता दहीवाला मंसूरी घायल हुए। सीएचसी पाकुड़िया में ड्यूटी पर तैनात डॉ़ मंजर आलम और जीएनएम पिंकी कुमारी ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों के अनुसार, तोहीन मंसूरी के सिर में गंभीर चोट लगी है और आंतरिक चोट की जांच के लिए सीटी स्कैन की आवश्यकता बताई गई। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज एवं आवश्यक जांच के लिए रामपुरहाट अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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