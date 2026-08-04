Pakur News: मासिक गुरु गोष्ठी में बीईईओ ने दिए कई आवश्यक दिशा-निर्देश
Pakur News: महेशपुर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय गढ़बाड़ी के सभागार में मासिक गुरु-गोष्ठी हुई। इस बैठक में विशेष नामांकन अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण, ई-विद्यावाहिनी, और छात्रों की उपस्थिति की समीक्षा की गई। बीईईओ सुधा कुमारी ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
Pakur News: महेशपुर। प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय गढ़बाड़ी के सभागार भवन में मंगलवार को शैक्षिक अंचल एक व दो के विद्यालयों के प्रधान अध्यापक-अध्यापिकाओं की मासिक गुरु-गोष्ठी बीईईओ सुधा कुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
मुख्य विषय
मासिक गुरू-गोष्ठी में मुख्य रूप से विशेष नामांकन अभियान, टीचर ट्रेनिंग डहर 2.0, यू-डायस प्लस में नया नामांकन, एनआईएलपी, एसएमसी गठन, ई-विद्यावाहिनी में रेल रिपोर्ट अपलोड करने को लेकर विस्तारपूर्वक समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। मासिक गुरू-गोष्ठी में ई-विद्यावाहिनी में छात्र उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति, सभी शिक्षकों को ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से अवकाश लेने, मध्याह्न भोजन प्रतिवेदन, एसएमएस, अगस्त माह में स्वास्थ्य जांच कार्य की भी समीक्षा की गई।
अन्य चर्चाएँ
साथ ही गुरू-गोष्ठी में प्रयास का रिपोर्ट, आईसीटी-स्मार्ट क्लास संचालन की स्थिति, पुस्तक वितरण, ज्ञानसेतु, कॉपी, स्टूडेंट डायरी, आईएफए गोली वितरण, एनीमिया, प्रसस्त ऐप, दिव्यांग बच्चों, आधार अपडेशन, जर्जर भवन, जर्जर शौचालय, प्रोजेक्ट रेल एवं प्रोजेक्ट इनपैक्ट, निर्माण कार्य, बच्चों की उपस्थिति 70 से 75 प्रतिशित निर्धारित करने, किट वितरण सहित अन्यान्य बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा व समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
उपस्थित गण
मासिक गुरू-गोष्ठी में बीइईओ सुधा कुमारी के अलावे, बीपीओ किशन कुमार, बीपीओ अब्दुस सलीम, अब्दुस समाद, टारजेम शेख, मोजीबुर रहमान, अकबर अली सहित शैक्षिक अंचल एक व दो के विद्यालयों के प्रधान अध्यापक व अध्यापिकाएं उपस्थित थे।
सामान्य प्रश्न
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