Pakur News: मोबाइल दुकान से एक लाख कीमत के सामान ले उड़े चोर
Pakur News: अंबेडकर चौक के पास निहार मोबाइल दुकान में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। दुकान स्वामी निहिर माहरा ने बताया कि सोमवार रात वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। मंगलवार को दुकान का ताला टूटा मिला और कई मोबाइल गायब थे। सीसीटीवी में दो व्यक्ति चोरी करते हुए दिखे।
Pakur News: थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास निहार मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना विगत मंगलवार की है।
घटना की जानकारी
घटना को लेकर दुकान मालिक पश्चिम बंगाल स्थित मुरारोई थाना क्षेत्र के धितोड़ा गांव निवासी निहिर माहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह निहार प्लाजा नाम से मोबाइल मरम्मती एवं मोबाइल पार्ट्स का दुकान अंबेडकर चौक के पास चलाता है। उसने बताया कि हर रोज की तरह रात में दुकान बंद करके घर चला जाता है। उसी तरह सोमवार शाम करीब 08.30 बजे दुकान बंद कर अपना घर धितोड़ा चला गया।
चोरी का खुलासा
दूसरे दिन मंगलवार को सुबह जब वह दुकान खोलने आया तो देखा कि उसका दुकान का ताला टूटा हुआ है। साथ ही अंदर देखा तो पता चला कि 10 पीस रिपेयरिंग मोबाइल, 70 पीस कॉम्बो मोबाइल डिस्प्ले जिसका कीमत लगभग एक लाख पांच हजार है। जो दुकान से गायब है। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला तो देखा कि दुकान के अंदर किसी दो व्यक्ति द्वारा चोरी करते हुए देखा गया। जिससे उसे पूर्ण विश्वास है कि सीसीटीवी में दिख रहे दोनों चोर ने ही चोरी किया है। समाचार भेजे जाने तक चोरी की घटना को लेकर दुकान मालिक ने थाने आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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