Pakur News: राशि और चावल के अभाव में मिड-डे मिल व्यवस्था प्रभावित, उधार में चल रहा भोजन

Pakur News: पाकुड़ जिले के स्कूलों में मिड-डे मिल योजना गंभीर संकट में है। मार्च के बाद से न तो कोई राशि मिली है और न ही खाद्यान्न। इस कारण स्कूलों के प्रधानाचार्यों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार से राशन डीलर उधारी देने से इंकार कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की है।

राशि और चावल के अभाव में मिड-डे मिल व्यवस्था प्रभावित, उधार में चल रहा भोजन

Pakur News: ​पाकुड़ प्रतिनिधि। जिले के स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जाने वाली महत्वाकांक्षी मिड-डे मिल योजना इन दिनों गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। मार्च महीने के बाद से स्कूलों को इस योजना के संचालन के लिए न तो कोई राशि मिली है और न ही पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो पाया है, जिससे प्रधानाचार्यों और संयोजिकाओं की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ​मार्च के बाद से रुका है राशि का आवंटन :

राशि का आवंटन ​मिली जानकारी के अनुसार, स्कूलों को केवल मार्च महीने तक की ही एमडीएम राशि प्राप्त हुई थी। इसके बाद से किसी भी विद्यालय को बजट का आवंटन नहीं किया गया है। स्थिति यह है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर-इन तीन महत्वपूर्ण महीनों की मांग पहले ही भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासनिक स्तर पर न तो फंड जारी हुआ है और न ही चावल की सुचारू आपूर्ति हो सकी है। जुलाई और अगस्त महीने का चावल भी समय पर स्कूलों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

दुकानदारों ने उधार देने से किया साफ इनकार ​एक तरफ विभागीय अधिकारियों का सख्त निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में मिड-डे मिल योजना बंद नहीं होनी चाहिए; वहीं दूसरी ओर धरातल पर हालात बिल्कुल विपरीत हैं। पिछले कई महीनों से भुगतान न होने के कारण स्थानीय दुकानदारों और राशन डीलरों ने अब स्कूलों को उधार देने से साफ इंकार कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि जब तक पिछला बकाया और नया भुगतान नहीं मिलता, वे सामान नहीं दे पाएंगे।

अन्य स्कूलों और डीलरों से मांगकर चल रही व्यवस्था ​प्रधानाचार्यों और संयोजिकाओं का कहना है कि बिना राशि और राशन के भोजन पकाना असंभव-सा हो गया है। बावजूद इसके, बच्चों का निवाला बंद न हो, इसके लिए किसी तरह अन्य स्कूलों, स्थानीय डीलरों से हाथ-पांव जोड़कर और उधार मांगकर काम चलाया जा रहा है। स्कूल प्रबंधकों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस गंभीर समस्या का जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, ताकि समय पर राशि और चावल का आवंटन सुनिश्चित हो सके और स्कूलों का संचालन सुचारू रूप से चल सके।