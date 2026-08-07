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Pakur News: प्रारूप प्रकाशन के बाद बीडीओ ने की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: महेशपुर में शुक्रवार को सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी डॉ़ सिद्धार्थ शंकर यादव की अध्यक्षता में बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षक, वॉलिंटियर्स और चौकीदारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नोटिश का सत्यापन और नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक प्रपत्रों पर चर्चा की गई। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के लिए कैंप भी आयोजित किए जाने का बताया गया।

Pakur News: प्रारूप प्रकाशन के बाद बीडीओ ने की बैठक

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ डॉ़ सिद्धार्थ शंकर यादव की अध्यक्षता में बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षक, वॉलिंटियर्स तथा चौकीदारों की बैठक आयोजित की गई।

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बैठक की जानकारी

बैठक में मुख्य रूप से गणना चरण के दौरान प्राप्त तार्किक विसंगतियों एवं प्रपत्र 06, 07 व 08 से संबंधित दावा एवं आपत्ति के नोटिश के सत्यापन हेतु कलस्टर बनाकर पंचायत स्तर पर ईआरओ तथा एईआरओ के द्वारा सुनवाई किए जाने की जानकारी दी गई। बताया गया कि नोटिश का सत्यापन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। साथ ही नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 06 संकलित करने एवं एक परिवार का नाम एक जगह दर्ज करने हेतु प्रपत्र 08 तथा मतदाता सूची से नाम विलोपन करने हेतु प्रपत्र 07 प्राप्त करने का कार्य करने का निर्देश दिया गया।

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विशेष गहन पुनरीक्षण 2026

बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया गया कि 08 एवं 09 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों में कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कार्य में बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षक, वॉलिंटियर्स एवं चौकीदार सजग रहते हुए त्रुटि रहित कार्य संपादन करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में निर्वाचन शाखा के कंप्यूटर ऑपरेटर अमित आर्या के अलावे बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षक, वॉलिंटियर्स व चौकीदार उपस्थित थे।

अन्य सामान्य प्रश्न

बैठक के अध्यक्ष कौन थे?
बैठक के अध्यक्ष सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ डॉ़ सिद्धार्थ शंकर यादव थे।
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