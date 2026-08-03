Pakur News: एमडीएम भुगतान में देरी पर शिक्षकों ने जताई नाराजगी
Pakur News: - गुरुगोष्ठी में जल्द राशि जारी करने की उठी मांग... एमडीएम भुगतान में देरी पर शिक्षकों ने जताई नाराजगी एमडीएम भुगतान में देरी पर शिक्षकों ने जताई नाराजगी
Pakur News: प्रखंड संसाधन केंद्र में सोमवार को आयोजित प्रखंड स्तरीय गुरुगोष्ठी में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की लंबित राशि का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। बैठक में उपस्थित प्रधानाध्यापकों ने कहा कि एमडीएम मद की राशि समय पर उपलब्ध नहीं होने से विद्यालयों में भोजन संचालन प्रभावित हो रहा है और स्कूलों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने विभाग से जल्द लंबित राशि जारी करने की मांग की। गुरुगोष्ठी में विद्यालयों से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विषयों की भी समीक्षा की गई। विशेष नामांकन अभियान, डहर एप 2.0, युडाइस 2026 अपडेट, इविवि पोर्टल पर छात्र-शिक्षक उपस्थिति, जिमिया योजना, आईसीटी स्मार्ट क्लास, एस्कॉर्ट ट्रांसपोर्ट ऐप, प्रयास कार्यक्रम, प्रोजेक्ट रेल तथा प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सुधा कुमारी ने सभी विद्यालयों को विभागीय निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आवश्यक प्रतिवेदन निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। बैठक में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी श्याम ठाकुर, प्रखंड संसाधन सेवी संजय जायसवाल, एमआईएस प्रभारी प्रवीण, सभी प्रधानाध्यापक एवं संकुल साधन सेवी उपस्थित थे।
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