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Pakur News: विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर गुरुजी की प्रतिमा के अनावरण पर किया विचार-विमर्श

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी ने बुधवार को झामुमो पदाधिकारियों से बैठक की। 04 अगस्त को पाकुड़ में दिशा गुरु स्व. शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम की तैयारी पर चर्चा की गई। विधायक ने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी की अपील की।

विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर गुरुजी की प्रतिमा के अनावरण पर किया विचार-विमर्श
विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर गुरुजी की प्रतिमा के अनावरण पर किया विचार-विमर्श

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी ने बुधवार देर शाम दुमकाडांगा चौक में झामुमो प्रखंड समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में आगामी 04 अगस्त को पाकुड़ के पुराने डीसी ऑफिस चौक पर आयोजित होने वाले दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी आदमकद प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि महेशपुर प्रखंड से अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल होकर दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दें और कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दें।प्रो.

स्टीफन मरांडी ने कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन ने झारखंड और यहां के लोगों के अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष किया। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए 04 अगस्त के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में महेशपुर की भागीदारी काफी संख्या में होनी चाहिए।मौके पर जिला सचिव माईकिल मुर्मू, प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल अदूद, प्रखंड उपाध्यक्ष अल्तमस हेंब्रम, हबीबुर रहमान उर्फ पोल्टु, मोहनलाल टुडू, निरोज मड़ैया, टाइगर शेख, सफाजुल अंसारी, नजरुल अंसारी,अशराफुल अंसारी, तारिक अनवर, रईसुद्दीन अंसारी सहित अन्य झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे।

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