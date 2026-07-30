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Pakur News: भाजपा महेशपुर मंडल द्वारा मनाई गई रविदास जयंती एवं गुरु पूर्णिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: महेशपुर में भाजपा मंडल ने गुरुवार को रविदास जयंती एवं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बूढ़ा बाबा महेश्वरनाथ शिव मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला महामंत्री साधन ठाकुर ने संत गुरु रविदास के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए समाज में समरसता और सेवा की भावना को अपनाने का संकल्प लिया। सभी ने दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

भाजपा महेशपुर मंडल द्वारा मनाई गई रविदास जयंती एवं गुरु पूर्णिमा
भाजपा महेशपुर मंडल द्वारा मनाई गई रविदास जयंती एवं गुरु पूर्णिमा

Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। महेशपुर भाजपा मंडल द्वारा बुधवार देर शाम रविदास जयंती एवं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बूढ़ा बाबा महेश्वरनाथ शिव मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलन कर श्रद्धा एवं सम्मान के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला महामंत्री साधन ठाकुर ने संत गुरु रविदास के आदर्शों तथा गुरु परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज में समरसता, सद्भाव और सेवा की भावना को अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित कर संत गुरु रविदास एवं गुरुजनों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का वातावरण भक्ति एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत रहा।

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मंडल अध्यक्ष राहुल मिश्रा एवं उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने समाज में एकता, सद्भाव और राष्ट्र निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। मौके पर मंडल उपाध्यक्ष मनोज सिंह, रंजिता रजक, कार्यालय मंत्री काजल दास, राजा घोष, विष्णु पंडित एवं कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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