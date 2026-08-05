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Pakur News: चुकाए गए टैक्स पर भी बकाया, नगर परिषद की कार्यप्रणाली से लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: पाकुड़ नगर परिषद द्वारा जारी किए गए होल्डिंग टैक्स के नोटिस को लेकर स्थानीय निवासियों में असंतोष है। पूर्व वार्ड पार्षद उम्मीदवार अन्नू कुमार भगत ने कहा कि उन्होंने सभी कर चुका दिए हैं, फिर भी उन्हें 13,317 रुपये का बकाया नोटिस मिला। लोग प्रशासन की पारदर्शिता की जांच की मांग कर रहे हैं।

Pakur News: चुकाए गए टैक्स पर भी बकाया, नगर परिषद की कार्यप्रणाली से लोग परेशान

Pakur News: पाकुड़, प्रतिनिधि। नगर परिषद द्वारा हाल ही में जारी किए गए होल्डिंग टैक्स के नोटिस और डिजिटल सर्वे की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय निवासियों में काफी असंतोष देखा जा रहा है। वार्ड संख्या 13 से जुड़ा एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पूर्व वार्ड पार्षद उम्मीदवार अन्नू कुमार भगत को प्रशासन की ओर से बकाया टैक्स का नोटिस मिलने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। नगर परिषद पत्रांक: 1406/नप 29 जुलाई 26 को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद द्वारा विंध्याचल सरोज राज, कुमार अमित, कुमार भगत हरिणडांगा बाजार को होल्डिंग नंबर 932874160626083155 बकाया अवधि: वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक बकाया राशि: 13,317/- रुपये पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर नगर परिषद कार्यालय टैक्स कलेक्टर के पास भुगतान करना अनिवार्य है। तय समय सीमा में भुगतान न करने पर नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत बैंक खाता सीज करने और सर्टिफिकेट केस जैसी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

अन्नू कुमार भगत का बयान

वार्ड नंबर 13 के निवासी और पूर्व वार्ड पार्षद उम्मीदवार अन्नू कुमार भगत ने नगर परिषद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने वर्ष 2021 से लेकर 2026-27 तक का अपना सारा टैक्स- जिसमें होल्डिंग टैक्स, भूमि कर, जल कर और दुकान का टैक्स शामिल है, पूरी तरह चुका दिया है। उनके पास सभी भुगतानों की रसीदें और वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मौजूद है।

नगर परिषद का स्पष्टीकरण

इसके बावजूद, नगर पालिका के कर्मचारी उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें 13,317 रुपये बकाए का नोटिस थमा गए। नगर परिषद कार्यपालक अमरेंद्र चौधरी का कहना है कि नए डिजिटल और सैटेलाइट सर्वे के तहत ली गई तस्वीरों के आधार पर कई परिसंपत्तियों का क्षेत्रफल पहले के मुकाबले बढ़ा हुआ पाया गया है। इसी कारण से रिवाइज्ड क्षेत्रफल के आधार पर अतिरिक्त टैक्स का आकलन कर यह नोटिस भेजा गया है।

स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया

शहर में चल रहे सैटेलाइट मैपिंग और डिजिटल सर्वे के माध्यम से भेजे जा रहे इन भारी-भरकम और कथित तौर पर त्रुटिपूर्ण बकाए के नोटिसों से आम नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि जिनके द्वारा समय पर नियमित कर का भुगतान किया जा रहा है, उन्हें भी इस प्रकार के मनमाने नोटिसों से परेशान किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता की जांच करने और त्रुटियों को जल्द सुधारने की मांग की है।

प्रश्न और उत्तर

बकाया कर का नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया?
बकाया कर का नोटिस नगर परिषद द्वारा जारी किया गया है।
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