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Pakur News: दिशोम गुरुशिबू सोरेन को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में झारखंड के जनक स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धांजलि के साथ मनाई गई। प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल अदूद के नेतृत्व में समारोह में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर गुरुजी के संघर्ष और उनके योगदान को याद किया गया।

दिशोम गुरुशिबू सोरेन को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि
दिशोम गुरुशिबू सोरेन को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि

Pakur News: झामुमो प्रखंड कार्यालय महेशपुर में मंगलवार शाम को प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल अदूद के नेतृत्व में पद्म भूषण से सम्मानित, झारखंड के जनक एवं झामुमो के संस्थापक दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर तथा दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित झामुमो के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने बारी-बारी से स्वर्गीय शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान गुरुजी के संघर्षमय जीवन, उनके योगदान और झारखंड आंदोलन में उनकी ऐतिहासिक भूमिका को याद किया गया。

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कार्यक्रम में उपस्थित लोग

इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल अदूद ने कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन ने अपना संपूर्ण जीवन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों एवं वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा तथा अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और सम्मान पहुंचाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके विचार और आदर्श आज भी हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

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कार्यकर्ताओं को प्रेरणा

उन्होंने कहा कि यदि झामुमो का प्रत्येक कार्यकर्ता दिशोम गुरु के बताए मार्ग पर ईमानदारी, समर्पण और जनसेवा की भावना के साथ चले, तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से गुरुजी के सपनों का झारखंड बनाने तथा आम जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया।

झामुमो के अन्य कार्यकर्ता

इस अवसर पर जिला संगठन सचिव अनारूद्दीन मियां, सांसद प्रतिनिधि कुणाल अल्फ्रेड हेंब्रम, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष जोसेफिना हेम्ब्रम, प्रखंड सचिव जेम्स सुशील हेंब्रम, पप्पू अंसारी, हबीबुर रहमान उर्फ पोल्टु, अफसाना बीबी सहित अन्य झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे।

FAQs

शिबू सोरेन की पुण्यतिथि कब मनाई गई?
शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मंगलवार को मनाई गई।
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