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Pakur News: सीएचसी में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: सिविल सर्जन सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिरणपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई, चिकित्सकीय व्यवस्था का जायजा लिया एवं कर्मचारियों को मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण की स्वीकृति भी मिल चुकी है।

Pakur News: सीएचसी में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश

Pakur News: हिरणपुर, एक संवाददाता। सिविल सर्जन सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिरणपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई, चिकित्सकीय व्यवस्था एवं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण विवरण

उन्होंने चिकित्सा प्रभारी एवं स्वास्थ्यकर्मियों से अस्पताल की वर्तमान स्थिति, मरीजों की संख्या तथा उपलब्ध संसाधनों की जानकारी भी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन ने सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर अस्पताल पहुंचकर नियमित रूप से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर उपचार उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है। किसी भी मरीज को इलाज के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ-सफाई एवं दवा उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

भवन निर्माण की स्वीकृति

सिविल सर्जन ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन से संबंधित प्रस्ताव उपायुक्त को भेज दिया गया है। इसके अलावा हिरणपुर में लंबे समय से लंबित पड़े स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण की स्वीकृति भी मिल चुकी है। आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होते ही भवन निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ कराया जाएगा। मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉ. सुनील कुमार सिंह सहित अस्पताल के चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सिविल सर्जन ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान किन-किन चीजों का जायजा लिया?
सिविल सर्जन ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई, चिकित्सकीय व्यवस्था एवं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।
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