Pakur News: खाद दुकानों की जांच में कमी पाए जाने पर बीडीओ ने दी कार्रवाई की चेतावनी

Pakur News: अमड़ापाड़ा प्रखंड में यूरिया और एनपीएस खाद की बिक्री में अनियमितताओं का पता चला है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमोद कुमार गुप्ता ने दुकानों का निरीक्षण किया, जहाँ वितरण पंजी अपडेट नहीं थे और दुकानदारों द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूली जा रही थी। दुकानदारों को चेतावनी देकर सुधार का निर्देश दिया गया है।

खाद दुकानों की जांच में कमी पाए जाने पर बीडीओ ने दी कार्रवाई की चेतावनी

Pakur News: ​अमड़ापाड़ा, एक संवाददाता। अमड़ापाड़ा प्रखंड में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर यूरिया व एनपीएस खाद की बिक्री से संबंधित खबर हिंदुस्तान में विगत 01 अगस्त को प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमोद कुमार गुप्ता ने शनिवार को प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण की प्रक्रिया ​निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक जांच में खाद दुकानों में कई अनियमिताएं और लापरवाही सामने आई हैं। बीडीओ ने बताया कि जांच के क्रम में किसी भी दुकान पर वितरण पंजी अपडेट नहीं पाई गई। इसके साथ ही दुकानों के बाहर लगाए गए सूचना बोर्ड पूरी तरह खाली थे, जिन पर खाद की दर या उपलब्धता से संबंधित कोई जानकारी नहीं लिखी गई थी। जांच में स्टॉक रजिस्टर भी अद्यतन नहीं मिला, जिससे खाद के आवक और बिक्री का सही ब्योरा नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा दुकानदारों द्वारा किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूले जाने की बात भी सामने आई।

बीडीओ की चेतावनी ​मामले की गंभीरता को देखते हुए बीडीओ प्रमोद कुमार गुप्ता ने सभी दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए अविलंब वितरण पंजी और स्टॉक रजिस्टर अपडेट करने का निर्देश दिया है। साथ ही दुकानों के बाहर स्पष्ट अक्षरों में खाद की निर्धारित दर और स्टॉक की जानकारी प्रदर्शित करने को कहा गया है। बीडीओ ने स्पष्ट किया कि यदि सुधार नहीं किया गया और निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने की शिकायत दोबारा मिली, तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमसंगत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हिंदुस्तान की रिपोर्ट ​गौरतलब है कि 01 अगस्त के अंक में हिंदुस्तान ने 266.50 रुपये की यूरिया 400 रुपये में और 1350 रुपये की एनपीएस खाद 2200 रुपये तक में बेचे जाने की खबर को प्रमुखता से उजागर किया था।