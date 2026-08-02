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Pakur News: ऑनलाइन शॉपिंग की मार: सावन में बोलबम कपड़ों की बिक्री पड़ी फीकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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Pakur News: सावन माह में ऑनलाइन शॉपिंग के कारण पाकुड़ के कपड़ा दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। खरीदारों की कमी के कारण बिक्री पिछले सालों की तुलना में एक-चौथाई भी नहीं रह गई है। युवा मोबाइल पर ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे दुकानों पर ग्राहक कम हो रहे हैं।

Pakur News: ऑनलाइन शॉपिंग की मार: सावन में बोलबम कपड़ों की बिक्री पड़ी फीकी

Pakur News: सावन माह में इस बार ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते रुझान के कारण पाकुड़ के स्थानीय कपड़ा दुकानदारों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाजारों में बोलबम, भगवा वस्त्र और पूजा सामग्री सजे होने के बावजूद खरीदारों की कमी बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि बिक्री पिछले वर्षों के मुकाबले एक-चौथाई भी नहीं रह गई है। ​व्यापारियों के अनुसार, ग्राहक विशेषकर युवा मोबाइल पर नए ऑनलाइन डिजाइन व कम दामों का मिलान कर सीधे इंटरनेट से ऑर्डर कर रहे हैं या दुकानें सिर्फ दाम पता करने आ रहे हैं। इससे थोक और फुटकर विक्रेताओं के अलावा टेलरिंग कारोबार पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।दुकानदारों ने बताया कि सावन के इस सीजन में जैसी बिक्री पहले हुआ करती थी, इस बार उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं बिक पा रहा है। दुकानों में बोलबम के वस्त्र टंगे के टंगे पड़े हैं और खरीदार नदारद हैं।थान से कपड़े लेकर बोलबम का ड्रेस सिलाना बहुत ही महंगा पड़ता है । रेडीमेड बोल बम के कपड़े सस्ते में मिल जाते हैं। ​पुरुषों का पैंट-शर्ट व गमछा सेट 350 रूपए, ​महिलाओं के लिए सलवार सूट सेट 350 रूपए, गंजी-पैंट व सूती गमछा सेट ₹280 रूपए, साइड बैग 150 रूपए, टोपी 20 रूपए, बोलबम पट्टी ₹5 रूपए, झंडा 40 रूपए, गमछा 100 रूपए के दामों में उपलब्ध है。

क्या कहते हैं दुकानदार...

ऑनलाइन शॉपिंग का असर सिर्फ सावन के सीजन पर ही नहीं, बल्कि पूरे साल के व्यापार पर पड़ रहा है। युवा अब दुकानों पर आकर कपड़ा देखने के बजाय मोबाइल पर फोटो दिखाकर वैसी ही वैरायटी मांगते हैं।

- सरोज भगत, दुकानदार

सावन में भगवा कपड़ों और बोलबम टी-शर्ट-गमछे की जो थोक बिक्री होती थी, उसका आधा हिस्सा भी नहीं निकल पा रहा है। लोग बाजार में सिर्फ दाम का अंदाजा लगाने आते हैं और खरीदारी इंटरनेट से कर लेते हैं। ऐसे में दुकान का किराया और कर्मचारियों का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है।

- अमित भगत, दुकानदार

सिर्फ रेडीमेड कपड़े ही नहीं, लोग सिलाई के लिए भी अब ऑनलाइन डिजाइन पसंद कर रहे हैं। सावन के समय हर साल अच्छी कमाई हो जाती थी जिससे आगे के महीनों का खर्च निकल जाता था, लेकिन इस बार की मंदी ने हम जैसे छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है।

- प्रिंस कुमार, दुकानदार

पहले लोग कांवड़ यात्रा या सावन की शुरुआत से हफ़्ते भर पहले ही खरीदारी शुरू कर देते थे। इस बार बाजार में भीड़ तो दिखती है, लेकिन लोग सिर्फ घूमकर चले जाते हैं। ऑनलाइन मिलने वाले सस्ते पैकेट और सेट की वजह से स्थानीय छोटे दुकानदारों का मुनाफा पूरी तरह से खत्म हो गया है।

- विश्वजीत भगत, दुकानदार

प्रश्नोत्तर

ऑनलाइन शॉपिंग का व्यापारियों पर क्या असर पड़ रहा है?
ऑनलाइन शॉपिंग के कारण बिक्री पिछले वर्षों की तुलना में एक-चौथाई भी नहीं रह गई है। युवा दुकानों पर आकर कपड़ा देखने के बजाय मोबाइल पर फोटो दिखाकर वैसी ही वैरायटी मांगते हैं।
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