Pakur News: ऑनलाइन शॉपिंग की मार: सावन में बोलबम कपड़ों की बिक्री पड़ी फीकी

Pakur News: सावन माह में इस बार ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते रुझान के कारण पाकुड़ के स्थानीय कपड़ा दुकानदारों का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाजारों में बोलबम, भगवा वस्त्र और पूजा सामग्री सजे होने के बावजूद खरीदारों की कमी बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि बिक्री पिछले वर्षों के मुकाबले एक-चौथाई भी नहीं रह गई है। ​व्यापारियों के अनुसार, ग्राहक विशेषकर युवा मोबाइल पर नए ऑनलाइन डिजाइन व कम दामों का मिलान कर सीधे इंटरनेट से ऑर्डर कर रहे हैं या दुकानें सिर्फ दाम पता करने आ रहे हैं। इससे थोक और फुटकर विक्रेताओं के अलावा टेलरिंग कारोबार पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।दुकानदारों ने बताया कि सावन के इस सीजन में जैसी बिक्री पहले हुआ करती थी, इस बार उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं बिक पा रहा है। दुकानों में बोलबम के वस्त्र टंगे के टंगे पड़े हैं और खरीदार नदारद हैं।थान से कपड़े लेकर बोलबम का ड्रेस सिलाना बहुत ही महंगा पड़ता है । रेडीमेड बोल बम के कपड़े सस्ते में मिल जाते हैं। ​पुरुषों का पैंट-शर्ट व गमछा सेट 350 रूपए, ​महिलाओं के लिए सलवार सूट सेट 350 रूपए, गंजी-पैंट व सूती गमछा सेट ₹280 रूपए, साइड बैग 150 रूपए, टोपी 20 रूपए, बोलबम पट्टी ₹5 रूपए, झंडा 40 रूपए, गमछा 100 रूपए के दामों में उपलब्ध है。