Pakur News: श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है राजबाड़ी स्थित प्राचीन शिवमंदिर
Pakur News: महेशपुर के राजबाड़ी परिसर में स्थित शिव मंदिर, जो एकत्रित श्रद्धालुओं का केंद्र है, में दो शिव मंदिर एक ही बेदी पर बने हैं। यहां नव वर-वधू की सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। पवित्र श्रावण मास में यहां भीड़ बढ़ जाती है, और धार्मिक उत्सवों के समय श्रद्धालु कलश यात्रा से पहले मत्था टेकते हैं।
Pakur News: महेशपुर, एक संवाददाता। महेशपुर राजबाड़ी परिसर स्थित राजाओं के शासनकाल के समय निर्मित शिव मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के असीम श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। सौ वर्षों से अधिक समय पहले बने शिव मंदिर की विशेषता यह है कि यहां एक ही बेदी पर दो शिव मंदिरों का निर्माण किया गया है। माना जाता है कि ऐसा मंदिर पश्चिम बंगाल के वर्दवान में ही है। वर्तमान में यहां नित्य पूजा-अर्चना प्रह्लाद पंडा करते हैं। बांसलोई नदी स्थित शिव मंदिर की मान्यता है कि विवाहोपरांत नव वर-वधू के यहां मत्था टेकने से उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना अवश्य पूरी होती है।
विशेषकर पवित्र श्रावण मास में शिवमंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। महेशपुर राजबाड़ी के ठाकुरबाड़ी परिसर स्थित इस शिव मंदिर की खास बात यह है कि प्रखंड क्षेत्र में आयोजित होने वाले किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर निकाले जाने वाले कलश यात्रा में कलश में पूजनोपरांत जल भरने के पूर्व सभी श्रद्धालु इस शिव मंदिर में मत्था टेकते हैं। बुजुर्गों से मिली जानकारी के अनुसार बांसलोई नदी के ठाकुरबाड़ी घाट से कलश पूजन के पश्चात जल भरने की परंपरा काफी पुरानी है। जो आज भी कायम है। इस पुरानी परंपरा के पीछे इस शिव मंदिर की खास महत्ता है।
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