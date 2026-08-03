Pakur News: उपेक्षा का दंश झेल रहा महेशपुर का ऐतिहासिक खेल मैदान

Pakur News: प्रखंड मुख्यालय स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय महेशपुर का ऐतिहासिक खेल मैदान आज उपेक्षा का दंश झेल रहा है। कभी राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं और नामचीन खिलाड़ियों की मौजूदगी से गुलजार रहने वाला यह मैदान अब बदहाल स्थिति में है। खेल प्रेमियों और स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि यदि इस मैदान का समुचित विकास किया जाए तो यह एक बार फिर क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को नई पहचान दिला सकता है। खिलाड़ियों का कहना है कि मैदान का समतलीकरण नहीं होने से अभ्यास और प्रतियोगिताओं के दौरान चोट लगने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा दर्शकों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा नहीं होने से प्रतियोगिताओं के आयोजन में कठिनाई होती है। खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जिससे विशेषकर महिला खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने प्रशासन से मैदान का समतलीकरण कराने, दर्शक दीर्घा का निर्माण कराने, खिलाड़ियों के लिए आधुनिक चेंजिंग रूम एवं अन्य आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि इन सुविधाओं का विकास किया जाए तो महेशपुर का यह ऐतिहासिक खेल मैदान एक बार फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर सकेगा तथा क्षेत्र की नई खेल प्रतिभाओं के लिए बेहतर मंच साबित होगा。