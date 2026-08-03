Pakur News: उपेक्षा का दंश झेल रहा महेशपुर का ऐतिहासिक खेल मैदान
Pakur News: - राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की मेजबानी कर चुका मैदान आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित... उपेक्षा का दंश झेल रहा महेशपुर का ऐतिहासिक खेल मैदान
Pakur News: प्रखंड मुख्यालय स्थित प्लस टू उच्च विद्यालय महेशपुर का ऐतिहासिक खेल मैदान आज उपेक्षा का दंश झेल रहा है। कभी राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं और नामचीन खिलाड़ियों की मौजूदगी से गुलजार रहने वाला यह मैदान अब बदहाल स्थिति में है। खेल प्रेमियों और स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि यदि इस मैदान का समुचित विकास किया जाए तो यह एक बार फिर क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को नई पहचान दिला सकता है। खिलाड़ियों का कहना है कि मैदान का समतलीकरण नहीं होने से अभ्यास और प्रतियोगिताओं के दौरान चोट लगने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा दर्शकों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा नहीं होने से प्रतियोगिताओं के आयोजन में कठिनाई होती है। खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जिससे विशेषकर महिला खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने प्रशासन से मैदान का समतलीकरण कराने, दर्शक दीर्घा का निर्माण कराने, खिलाड़ियों के लिए आधुनिक चेंजिंग रूम एवं अन्य आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि इन सुविधाओं का विकास किया जाए तो महेशपुर का यह ऐतिहासिक खेल मैदान एक बार फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर सकेगा तथा क्षेत्र की नई खेल प्रतिभाओं के लिए बेहतर मंच साबित होगा。
कई राज्यों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रदर्शन का गवाह रहा है मैदान....
वर्ष 1926 में तत्कालीन राजाओं के शासनकाल में इस मैदान पर प्रतिष्ठित रानी राधा प्यारी शील्ड एवं कुमार इंद्र नारायण सिंह चैलेंज कप फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के ए-डिवीजन के खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। कोलकाता, हुगली, बर्दवान, लिलुआ, वर्णपुर, आसनसोल, हल्दिया, फरक्का, भागलपुर, जमालपुर, पटना और मुंगेर सहित कई शहरों की टीमें यहां मुकाबला करने पहुंचती थीं।
विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का साक्षी
यह मैदान फुटबॉल के अलावा बिहार, बंगाल और झारखंड की टीमों की भागीदारी वाले वनडे एवं डे-नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल, महिला फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी सहित अनेक खेल प्रतियोगिताओं का भी साक्षी रहा है। आज भी बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी यहां नियमित अभ्यास करते हैं, लेकिन मैदान की जर्जर स्थिति उनके उत्साह पर असर डाल रही है।
फोटो संख्या-08- प्रखंड मुख्यालय स्थित उपेक्षित पड़ा ख्याति प्राप्त खेल मैदान
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