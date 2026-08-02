Pakur News: तेल मिल में निकला अति विषैला भारतीय नाग
Pakur News: महेशपुर में शनिवार रात लक्ष्मण यादव की तेल मिल में 5.5 फीट लंबा कोबरा घुस गया। नाग की उपस्थिति से लोग डरे हुए थे। वन कर्मी असराफुल शेख ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर नाग को सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली।
Pakur News: महेशपुर, एक संवादाता। महेशपुर ग्वालपाड़ा में शनिवार देर रात को लक्ष्मण यादव के तेल मिल में अचानक एक विशाल और खतरनाक स्पेक्टेकल कोबरा (भारतीय नाग) घुसने से हड़कंप मच गया। लगभग 5.5 फीट लंबा, बेहद मोटा और करीब 35-36 साल पुराना नाग शनिवार देर रात लक्ष्मण यादव के तेल मिल में दिखने के बाद लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी वन कर्मी असराफुल शेख को दी। सूचना मिलते ही वन कर्मी असराफुल शेख ने तुरंत वहां पहुंच कर नाग का सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के पश्चात नाग को आबादी से दूर घने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया।
तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।
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